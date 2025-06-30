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Boris Boden
30. Jun 2025
Lesedauer 2 Min.

Smartphones

Emporia zeigt die 7er-Serie

Im kompakten 5,5-Zoll-Format präsentiert sich die neue 7er-Serie der einfach zu bedienenden Smartphones von Emporia mit zwei Modellen.
© (Quelle: Emporia)

Seit der 6er-Generation aus dem Vorjahr richten sich die Smartphones von Emporia nicht mehr nur an Senioren, sondern auch an Jüngere, die kompakte und einfach zu bedienende Geräte suchen. Jetzt haben die Österreicher ihre neue Serie mit den Modellen Smart.ME7 und ME7lite vorgestellt, die im Juli im Handel verfügbar sein sollen.

Beide 4G-Smartphones haben den Notrufknopf auf der Rückseite, den Emporia den „No-Panic-Button“ nennt. Dieser kann jetzt alternativ mit anderen Funktionen wie dem direkten Zugriff auf die Sprachassistenz von Google Gemini oder der Taschenlampe belegt werden.

Die Displays mit 5,45 Zoll Diagonale ermöglichen eine kompakte Bauweise. Ausserdem gibt es eine rückwärtige Dreifachkamera, einen MediaTek-MT6765X-Achtkern-Prozessor, 6 GB RAM und 128 GB Datenspeicher. Als Betriebssystem kommt Android 15 zum Einsatz, über das die einfach zu bedienende Nutzeroberfläche von Emporia gelegt werden kann. Der Hersteller garantiert Upgrades auf die nächsten fünf Android-Versionen. Der 3.500-mAh-Akku ist auf mindestens 1.000 Ladezyklen geprüft, nicht mehr fix verbaut und kann selbst getauscht werden. Die Ladeleistung kann auf 80 Prozent begrenzt werden, um die Langlebigkeit sicherzustellen. Ersatzteile sind garantiert für mindestens sieben Jahre erhältlich. Das Smart.ME7 kostet 199,99 Euro. Beim ME7lite für 249,99 Euro sind noch eine Ladeschale und das Smartcover enthalten – die Schutzhülle ermöglicht die Bedienung wichtiger Funktionen im geschlossenen Zustand. Zudem bietet Emporia für die 7er-Serie eine Geld-zurück-Garantie an: Innerhalb von 60 Tagen kann man das Smartphone ohne Angabe von Gründen zurückgeben und erhält den vollen Kaufpreis zurück.

Ob und wann die Geräte in die Schweiz kommen, ist uns noch nicht bekannt.

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