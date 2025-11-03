Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
3. Nov 2025
Lesedauer 2 Min.

Energieversorgung

Energiedashboard zeigt Prognosen zur regionalen Solarstromproduktion

Das Energiedashboard des Bundesamts für Energie (BFE) zeigt neu Tagesdaten zur Solarstromproduktion auf regionaler Ebene (Bezirke) sowie eine Fünf-Tages-Prognose in stündlicher Auflösung.

Energiedashboard Strom

© (Quelle: BFE)

Basis dafür sind Informationen zur gesamthaft installierten Leistung der Solarstromanlagen in der Schweiz. 

Damit steht den Stromnetzbetreibern und der Öffentlichkeit eine wichtige Datenquelle zu Verfügung, die zeigt, wie viel Solarstrom in den verschiedenen Regionen des Landes aktuell produziert wird und wie sich die Produktion in feiner zeitlicher Granularität im Jahresverlauf und in naher Zukunft verändert.

Die neue Datengrundlage wurde vom BFE gemeinsam mit dem Swiss Data Science Center (SDSC) entwickelt. Die gesamthaft installierte Kapazität der Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) in der Schweiz kombiniert Informationen von Pronovo, dem Eidgenössischen Gebäude- und Wohnungsregister (GWR), 3D-Modelle aus dem Swissbuildings Vektordatensatz sowie aus Luftbildern von Swisstopo. Letztere werden mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet, um nicht registrierte PV-Anlagen im Datenbestand zu ergänzen. Für die Berechnung der PV-Produktion und der Produktionsprognose werden meteorologische Daten von Copernicus und MeteoSchweiz sowie regionale Wachstumsfaktoren verwendet. So entsteht ein möglichst vollständiges und aktuelles Abbild der PV-Produktion in der Schweiz mittels Data Science und der Nutzung von KI. Die Daten werden als Open Data bereitgestellt.

Die stetig wachsende, wetterabhängige Solarstromproduktion macht den Betrieb der Stromnetze zunehmend herausfordernder und aufgrund ungenauer oder fehlender aktueller Prognosen, beispielsweise über Wochenenden oder Feiertage, steigen die Kosten für Ausgleichsenergie für die Konsumentinnen und Konsumenten. Die neuen Daten zur PV-Produktion im Energiedashboard leisten einen wichtigen Beitrag zu Transparenz, Planungssicherheit und zur Optimierung des Schweizer Energiesystems für die nationale Netzgesellschaft, die Verteilnetzbetreiber, Energieversorger, Behörden und die Öffentlichkeit.

www.energiedashboard.ch

Kommentare

Web-Dienste Nachhaltigkeit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare