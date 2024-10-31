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Patrick Hediger
31. Okt 2024
Lesedauer 3 Min.

20 Jahre ch.ch

Ein Erfolgsmodell im Dienst der Bevölkerung - ch.ch

Seit seiner Lancierung im Oktober 2004 hat sich das Behördenportal ch.ch zu einer stark genutzten Informationsquelle entwickelt. Das fünfsprachige Portal verzeichnet jährlich rund 20 Millionen Anfragen.
© (Quelle: admin.ch)

Es hat die bürgernahe Behördenkommunikation in der Schweiz etabliert und soll diese im Zuge der digitalen Transformation weiterentwickeln.

ch.ch ist ein Informationsangebot, das die Bundeskanzlei im Auftrag von Bund, Kantonen und Gemeinden erstellt. Seit der Lancierung im Oktober 2004 hat sich das Portal zu einer zentralen Anlaufstelle für Fragen zum Alltag in der Schweiz entwickelt. Es geht von der Sichtweise und den Bedürfnissen der Bevölkerung aus und erklärt behördliche Sachverhalte so einfach wie möglich.

Dank ch.ch gelangen viele Menschen schnell und einfach an Informationen, die sie im Alltag oder im Umgang mit Behörden brauchen. Dass dies einem Bedürfnis entspricht, belegt die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer, die von Jahr zu Jahr steigt: Derzeit wird die Website jährlich rund 20 Millionen Mal genutzt.

Alle Inhalte des Portals stehen auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Englisch zur Verfügung. Das Angebot umfasst 1665 thematische Webseiten (333 pro Sprache) und wird laufend aktualisiert und hinsichtlich der Auffindbarkeit optimiert. Am meisten genutzt werden die Seiten mit Informationen zu Verkehrsfragen (z. B. Autobahnvignette oder Bussen bei Geschwindigkeitsüberschreitungen), zum Arbeitsrecht (z. B. Kündigung, Urlaub, Mindestlohn), zur Altersvorsorge (z. B. AHV, Rente, dritte Säule) sowie zum Zoll (z. B. Einkaufstourismus).

Einen Schwerpunkt legt ch.ch überdies auf Informationen zum politischen System der Schweiz (Funktionsweise der Institutionen, Föderalismus, politische Rechte, Informationen zu Abstimmungen). In diesem Zusammenhang bietet es zu den Parlamentswahlen jeweils das offizielle, umfassende Informationsangebot an. Dieses wird von der Bundeskanzlei zusammen mit den Parlamentsdiensten und dem Bundesamt für Statistik erstellt und richtet sich auch an politische Akteure und Medienschaffende.

ch.ch bietet über Staatsebenen und Verwaltungseinheiten hinweg Antworten auf häufige Fragen zu Behördenthemen. Es ist ein Vorhaben des Umsetzungsplans der Digitalen Verwaltung Schweiz.                                                                                                                       

Damit es auch eine Säule für die Information der Schweizer Bevölkerung bleibt, soll es sich weiterentwickeln und verstärkt neue und zukunftsweisende Technologien wie zum Beispiel die Künstliche Intelligenz integrieren und zu einem Labor für die digitale Behördenkommunikation werden. Auf diese Weise kann das Portal die Behörden dabei unterstützen, den steigenden Anforderungen der digitalen Gesellschaft gerecht zu werden. Die Bevölkerung wiederum profitiert von einem modernen, zentralen, digitalen und benutzungsfreundlichen Informationsangebot.

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