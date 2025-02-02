Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
2. Feb 2025
Lesedauer 3 Min.

Vodafone

Erster Videoanruf vom Smartphone über Satellit

Die Vodafone-CEO Margherita Della Valle und der Vodafone-Ingenieur Rowan Chesmer haben einen ersten Videocall auf dem Smartphone über das Weltall geführt. Der Netzbetreiber plant dies kommerziell einzuführen.

Der Videoanruf per Satellit erfolgte aus einer unversorgten Gegend in Wales

© (Quelle: Vodafone)

Vodafone hat in Grossbritannien eine neue mobile Breitband-Satellitenübertragung getestet. Mit dem Dienst von AST SpaceMobile - einem Unternehmen, an dem Vodafone beteiligt ist – sollen Menschen in Gebieten ohne Mobilfunk-Abdeckung mit einem normalen Smartphone nicht nur Videoanrufe tätigen und empfangen können, sondern auch auf das Internet zugreifen und Online-Messenger nutzen.

Der britische Astronaut Tim Peake und Margherita Della Valle, CEO der Vodafone Group, wohnten der erfolgreichen  Premiere an Vodafones neuer Bodenstation für die Satellitenkommunikation (Weltraum-Land-Gateway) im britischen Newbury bei. Gesprächspartner war der Vodafone-Ingenieur Rowan Chesmer, der sich für den historischen Weltraum-Anruf an einem abgelegenen und bislang nicht mit Mobilfunk versorgten Ort in den Bergen von Mittelwales aufhielt.

Der Satellitenservice BlueBird von AST SpaceMobile wird mit sechs Satelliten aus einer niedrigen Erdumlaufbahn betrieben, die Satelliten agieren wie Funkmasten im Weltraum. Er ist der weltweit einzige Sat-Service, der mobilen Breitbandzugang mit bis zu 120 MBit/s in der Spitze direkt auf mehreren handelsüblichen 4G- oder 5G-Smartphones bereitstellt und als nahtlose Erweiterung der terrestrischen Netze von Vodafone fungiert. Der Satellit ist eine ergänzende, zusätzliche Technologie, die für Abdeckung in Gebieten sorgen kann, in denen es derzeit keine praktikablen mobilen oder festen Alternativen gibt. Zusammen sollen der Satellitendienst und das terrestrische Netz Europa eine flächendeckende Kommunikationsinfrastruktur bilden, die auch die allgemeine Ausfallsicherheit erhöht.

Nach weiteren Tests in diesem Frühjahr will Vodafone den Satellitendienst für die Direktkommunikation von Smartphone zu Satellit später im Jahr 2025 und in 2026 sukzessive in europäischen Märkten einführen, um dort die letzten verbliebenden Versorgungslücken zu schliessen. AST SpaceMobile arbeitet auch mit anderen Partnern zusammen, zudem gibt es ähnliche Vorhaben von Amazon und Elon Musks Starlink.

Kommentare

Mobile Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare