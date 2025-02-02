Erster Videoanruf vom Smartphone über Satellit

Vodafone hat in Grossbritannien eine neue mobile Breitband-Satellitenübertragung getestet. Mit dem Dienst von AST SpaceMobile - einem Unternehmen, an dem Vodafone beteiligt ist – sollen Menschen in Gebieten ohne Mobilfunk-Abdeckung mit einem normalen Smartphone nicht nur Videoanrufe tätigen und empfangen können, sondern auch auf das Internet zugreifen und Online-Messenger nutzen.

Der britische Astronaut Tim Peake und Margherita Della Valle, CEO der Vodafone Group, wohnten der erfolgreichen Premiere an Vodafones neuer Bodenstation für die Satellitenkommunikation (Weltraum-Land-Gateway) im britischen Newbury bei. Gesprächspartner war der Vodafone-Ingenieur Rowan Chesmer, der sich für den historischen Weltraum-Anruf an einem abgelegenen und bislang nicht mit Mobilfunk versorgten Ort in den Bergen von Mittelwales aufhielt.

Der Satellitenservice BlueBird von AST SpaceMobile wird mit sechs Satelliten aus einer niedrigen Erdumlaufbahn betrieben, die Satelliten agieren wie Funkmasten im Weltraum. Er ist der weltweit einzige Sat-Service, der mobilen Breitbandzugang mit bis zu 120 MBit/s in der Spitze direkt auf mehreren handelsüblichen 4G- oder 5G-Smartphones bereitstellt und als nahtlose Erweiterung der terrestrischen Netze von Vodafone fungiert. Der Satellit ist eine ergänzende, zusätzliche Technologie, die für Abdeckung in Gebieten sorgen kann, in denen es derzeit keine praktikablen mobilen oder festen Alternativen gibt. Zusammen sollen der Satellitendienst und das terrestrische Netz Europa eine flächendeckende Kommunikationsinfrastruktur bilden, die auch die allgemeine Ausfallsicherheit erhöht.

Nach weiteren Tests in diesem Frühjahr will Vodafone den Satellitendienst für die Direktkommunikation von Smartphone zu Satellit später im Jahr 2025 und in 2026 sukzessive in europäischen Märkten einführen, um dort die letzten verbliebenden Versorgungslücken zu schliessen. AST SpaceMobile arbeitet auch mit anderen Partnern zusammen, zudem gibt es ähnliche Vorhaben von Amazon und Elon Musks Starlink.