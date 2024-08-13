ESET und Borussia Dortmund erneuern Partnerschaft bis 2027

Wie bereits in den vergangenen fünf Jahren, wird ESET grossflächig auf den LED-Banden während der Bundesliga-Heimspiele des BVB zu sehen sein.

Bereits in den letzten Saisons haben ESET und der BVB eine lebendige Partnerschaft gelebt. Ab der kommenden Saison will der europäische IT-Sicherheitshersteller den Fokus seines Enagements noch weiter schärfen. Für die den kommenden Saisons plant der Hersteller unter anderem Aktionen innerhalb des BVB BusinessNetzwerks. Aber auch beim Auftritt auf Messen will der europäische IT-Sicherheitshersteller stärker die erfolgreiche Kooperation mit dem BVB herausstellen.

Partnerschaft auf Augenhöhe statt reiner Werbung

Genau wie der Torwart seinen Kasten sauber hält, schützt die IT-Sicherheit Unternehmen vor Bedrohungen und Cyberangriffen. Beide müssen schnell reagieren, strategisch denken und immer einen Schritt voraus sein, um Angreifern einen Strich durch die Rechnung zu machen. Daher setzt auch Borussia Dortmund seit 2019 auf IT-Sicherheitslösungen "Made in EU": Die ESET Mail Security zum Beispiel sichert die E-Mail-Kommunikation des Vereins, der Ransomware-Shield bewahrt die IT-Systeme der Dortmunder vor der gefürchteten Verschlüsselungs-Malware. ESET wiederum profitiert von einer hohen Sichtbarkeit auf in der deutschen B2B-Landschaft, beispielsweise in Form von Bandenwerbung bei Heimspielen, wie ESET informiert.

Siehe auch: Eset Security Day: So soll Sicherheit aussehen