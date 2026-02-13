ESTI – Ledvance ruft die LED-Lampe GX53 wegen Stromschlaggefahr zurück

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Bei einigen GX53-Lampen kann sich die Kunststoffabdeckung (der sogenannte Diffusor) bereits bei geringer Krafteinwirkung lösen. Da der Diffusor die Benutzer vor direktem Kontakt mit stromführenden Teilen schützt, führt die beschriebene Qualitätsabweichung zu einer Stromschlaggefahr.

Welche Produkte sind betroffen?

Folgende Produkttypen der Produktfamilie GX53 sind betroffen:

· 4058075433441, LED STAR GX53 40 120° 4,9W/827 230V OSRAM AC457020055

· 4008597207853, LED STAR GX53 40 120° 4,9W/827 230V RADIUM AC457020155

· 4058075433441, LED STAR GX53 40 120° 4,9W/827 230V OSRAM AC457020255

· 4058075433465, LED STAR GX53 40 120° 4,9W/840 230V OSRAM AC457030055

· 4058075433465, LED STAR GX53 40 120° 4,9W/840 230V OSRAM AC457030155

Folgende Herstellungs-Lose sind betroffen: FL4j, FL4E, FL4H, FL4O, FL4R

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Die Konsumentinnen und Konsumenten sollen die entsprechenden Produkte nicht mehr verwenden und erhalten einen kostenlosen Ersatz.

Auch im Jumbo verkauft

Das Produkt wurde unter anderem auch im Jumbo verkauft. Hier die Rückrufinformationen von Jumbo.

Adresse für Rückfragen

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten Ledvance kontaktieren:

Telefon: 052 525 25 25

E-Mail: kundenservice@ledvance.com

URL: https://www.ledvance.com/de-ch/unternehmen/kontakt