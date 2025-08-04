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Patrick Hediger
4. Aug 2025
Lesedauer 2 Min.

Rückruf

ESTI – Modfreak GmbH ruft International Adaptor All-In-One zurück

In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Starkstrominspektorat (ESTI) ruft Modfreak GmbH den International Adaptor All-In-One zurück. Es besteht das Risiko eines Stromschlags. Konsumenten sollen das Produkt auf keinen Fall mehr verwenden.
© (Quelle: ESTI)

Der Kaufpreis wird ihnen vollständig zurückerstattet.

Welche Gefahr geht von den betroffenen Produkten aus?

Es bestehen verschiedene Mängel, darunter ein Verstoss gegen die Schutzklassen, eine elektrische Verbindung zwischen den ausziehbaren Steckstiften sowie zu kurze und unstabile Steckstifte für die USA und Australien. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Welche Produkte sind betroffen?

International Adaptor All-In-One, in weisser Ausführung. Der Adapter besitzt ausklappbare Stecker für verschiedene Länder (u. a. USA, Australien, UK, EU). Weiteres siehe Foto.

Der Adapter wurde von Januar 2024 bis Mai 2025 in folgenden Filialen der modfreak GmbH verkauft:

- Barfüsserplatz 23, 4051 Basel

- Marktgasse 8, 4310 Rheinfelden

- Münstergasse 23, 8001 Zürich

Was sollen betroffene Konsumentinnen und Konsumenten tun?

Die betroffenen Produkte sind per sofort ausser Betrieb zu nehmen. Bringen Sie den Reiseadapter in eine Modfreak-Filiale zurück. Selbstverständlich erhalten Sie den vollen Kaufpreis erstattet.

Kontakt für Konsumentinnen und Konsumenten

Bei Fragen können Konsumentinnen und Konsumenten modfreak GmbH telefonisch oder per Mail kontaktieren:

Telefon: +41 77 409 33 32

E-Mail: info@modfreak.ch

URL: https://modfreak.ch/

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