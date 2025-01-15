Europa-Premiere für das Honor Magic7 Pro

In der chinesischen Heimat gibt es das Honor-Flaggschiff Magic7 Pro bereits seit November, jetzt ist das Smartphone für 1.299 Euro in Blau, Grau und Schwarz ebenfalls in Deutschland erhältlich. Ob das Gerät auch offiziell in die Schweiz kommt, ist noch nicht bekannt.

Ein wichtiges Thema ist auch bei Honor die KI. So ist die Gemini-App von Google bereits vorinstalliert, und die Benutzeroberfläche MagicOS 9.0 bietet Funktionen wie Text- und Bilderkennung.

Auch die rückwärtige Dreifachkamera wird von der KI unterstützt. Sie verfügt über eine 50-Megapixel-Hauptlinse mit einem grossen Sensor (1/1.3 Zoll) und variabler Blende, eine 200-Megapixel-Linse für dreifachen optischen Zoom sowie eine 50-Megapixel-Weitwinkellinse mit Makro. Die Frontkamera bietet 50 Megapixel und wird von einer ToF-Linse unterstützt, die eine sichere Gesichtserkennung ermöglicht.

Als Prozessor kommt der schnelle Snapdragon 8 Elite zum Einsatz, der von 12 GB RAM begleitet wird. Weitere Features sind ein 6,8-Zoll-Amoled-Display und 512 GB interner Datenspeicher. Der 5.270-mAh-Akku kann mit 100 Watt entweder per Kabel oder drahtlos schnell geladen werden.