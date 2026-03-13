Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
13. Mär 2026
Lesedauer 3 Min.

Mit Sailfish

Europäisches Jolla Phone wird bald Realität

Nachdem genug Vorbestellungen vorliegen, will das finnische Unternehmen Jolla die Produktion seines Smartphones mit der Android-Alternative Sailfish OS starten.
© (Quelle: Jolla)

Im Rahmen der Digitalen Souveränität suchen Käufer bis auf wenige Ausnahmen bei Smartphones vergeblich zu Alternativen ohne US-Technologie oder -Software. Das will das finnische Unternehmen Jolla ändern, das bereits mehrere Smartphones gebracht hat. Für das Projekt des neuen Jolla Phone wurden innerhalb von drei Monaten 10 000 Vorbestellungen im Wert von mehr als fünf Millionen Euro eingesammelt. Damit kann laut einer Mitteilung des Unternehmens die Endmontage am historischen Nokia-Standort Salo in Finnland im zweiten Quartal starten.

"10.000 Europäer kaufen ein Smartphone, das auf europäischen Werten aufbaut. Das teilt uns etwa Wichtiges mit: Menschen wollen Technologie, die sie respektiert. Wir müssen nicht das Silicon Valley oder Shenzhen kopieren, um grossartige Produkte zu bauen - wir müssen Produkte bauen, die ganz uns entsprechen. Das macht Jolla und wir haben gerade erst angefangen," sagt Antti Saarnio, Chairman of the Board.

Kern des Projekts ist das eigene Open-Source-Betriebssystem Sailfish OS, das auf Linux basiert. Im Gegensatz zu den Mainstream-Smartphones soll dieses keine Daten im Hintergrund sammeln und verschicken, keine versteckten Analysen durchführen und kein Google-Account benötigen. Trotzdem werden viele Android-Apps unterstützt.

Ausserdem hat das Smartphone einen physischen Privatsphäre-Schlater, mit dem die Kamera, das Mikrofon oder Sensoren abgeschaltet werden können. Ansonsten gibt es herkömmliche Technik mit einem 6,4-Zoll-Amoled-Display, einem MediaTek Dimensity 7100 5G Chipsatz, einer 50-Megapixel-Kamera und einem vom Anwender einfach tauschbaren 5.450-mAh-Akku.

Erste Geräte aus den Vorbestellungen sollen ab Ende Juni ausgeliefert werden. Jolla hat jetzt eine weitere Preorder zur Auslieferung im September für 1'000 Einheiten geöffnet. Die dazu nötige Anzahlung von 99 Euro wird auf den Kaufpreis von 649 Euro angerechnet.

Kommentare

Smartphones
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare