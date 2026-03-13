Europäisches Jolla Phone wird bald Realität

Im Rahmen der Digitalen Souveränität suchen Käufer bis auf wenige Ausnahmen bei Smartphones vergeblich zu Alternativen ohne US-Technologie oder -Software. Das will das finnische Unternehmen Jolla ändern, das bereits mehrere Smartphones gebracht hat. Für das Projekt des neuen Jolla Phone wurden innerhalb von drei Monaten 10 000 Vorbestellungen im Wert von mehr als fünf Millionen Euro eingesammelt. Damit kann laut einer Mitteilung des Unternehmens die Endmontage am historischen Nokia-Standort Salo in Finnland im zweiten Quartal starten.

"10.000 Europäer kaufen ein Smartphone, das auf europäischen Werten aufbaut. Das teilt uns etwa Wichtiges mit: Menschen wollen Technologie, die sie respektiert. Wir müssen nicht das Silicon Valley oder Shenzhen kopieren, um grossartige Produkte zu bauen - wir müssen Produkte bauen, die ganz uns entsprechen. Das macht Jolla und wir haben gerade erst angefangen," sagt Antti Saarnio, Chairman of the Board.

Kern des Projekts ist das eigene Open-Source-Betriebssystem Sailfish OS, das auf Linux basiert. Im Gegensatz zu den Mainstream-Smartphones soll dieses keine Daten im Hintergrund sammeln und verschicken, keine versteckten Analysen durchführen und kein Google-Account benötigen. Trotzdem werden viele Android-Apps unterstützt.

Ausserdem hat das Smartphone einen physischen Privatsphäre-Schlater, mit dem die Kamera, das Mikrofon oder Sensoren abgeschaltet werden können. Ansonsten gibt es herkömmliche Technik mit einem 6,4-Zoll-Amoled-Display, einem MediaTek Dimensity 7100 5G Chipsatz, einer 50-Megapixel-Kamera und einem vom Anwender einfach tauschbaren 5.450-mAh-Akku.

Erste Geräte aus den Vorbestellungen sollen ab Ende Juni ausgeliefert werden. Jolla hat jetzt eine weitere Preorder zur Auslieferung im September für 1'000 Einheiten geöffnet. Die dazu nötige Anzahlung von 99 Euro wird auf den Kaufpreis von 649 Euro angerechnet.