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Gaby Salvisberg
22. Mai 2023
Lesedauer 3 Min.

Antworten zum Roll-out

Der Fahrplan zum neuen E-Banking der Migros Bank

Die Migros Bank plant ein neues E-Banking, das auch im Browser funktioniert – und somit auch auf alternativen Betriebssystemen läuft. Die Medienstelle lieferte uns einige Antworten auf die wichtigsten Fragen.

So sieht das E-Banking derzeit für die meisten Kundinnen und Kunden der Migros Bank noch aus. Die Anwendung läuft in einer App, die nur für Windows, Mac, Android und iOS zur Verfügung steht

© (Quelle: Screenshot Migros Bank)

Die Linux-User unter der Migros-Bank-Kundschaft dürften die Nachricht mit Freude aufgenommen haben. Nämlich jene News-Meldung, dass die Bank bald auf ein neues System setzt, das nicht mehr zwingend Windows oder Mac erfordert.

Das wollten wir etwas genauer wissen und haben uns erkundigt. Eine Unternehmenssprecherin lieferte uns folgende Antworten. Zuerst gab es allerdings eine Präzisierung: Bei der Migros Bank laufen derzeit sogar zwei «Projekte» bezüglich E-Banking. Einerseits würden das Design und die Funktionalität des E-Bankings angepasst. In einem zweiten Schritt sollen die Kundinnen und Kunden das neue Browser-Banking erhalten.

Der Zeitplan für den Roll-out des neuen Browser-Banking-Systems sieht vor, dass die Migration für die Kunden im dritten Quartal beginnt. Die schrittweise Einführung des neuen Designs und der neuen Funktionen habe bereits begonnen.

Identifikationsmerkmal: Eine Neuerung ist die Änderung des zusätzlichen Identifikationsmerkmals neben Benutzername und Kennwort. Zukünftig wird das Smartphone für den Login und die Bestätigung von Transaktionen erforderlich sein, ähnlich, wie es bei anderen Banken bereits der Fall ist.

Freie Browserwahl: Gute Nachrichten für Nutzer verschiedener Browser: Die neue Lösung wird alle gängigen Browser wie Firefox, Chrome, Edge und Safari unterstützen. Dies wird auch ein E-Banking auf PCs und Notebooks mit Linux-basierten Betriebssystemen erlauben.

Android- und iOS-Apps: Es werden derzeit sowohl die Smartphone-Apps als auch die Desktop- und später Browser-basierte E-Banking-Lösung aktualisiert. Dies betrifft in erster Linie das Design und die Funktionalität. Ein Teil der Kunden habe diese Aktualisierung bereits erhalten. Die Umstellung auf das Browser-Banking werde zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, nachdem das neue Design und die neuen Funktionen implementiert wurden.

QR-Rechnungen: Bei anderen Banken haben wir eine Möglichkeit gesehen, QR-Rechnungen via Webcam einzuscannen. Leider wird dies im E-Banking der Migros Bank derzeit nicht implementiert. Die Funktion stehe aber durchaus auf der Roadmap. Dafür wird hingegen das Importieren und Lesen von QR-Rechnungen im PDF-Format möglich sein. Kunden, die Rechnungen in diesem Format erhalten, können diese problemlos in das neue Browser-Banking-System importieren.

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