Fairphone bringt die nächste Generation Over-Ear-Kopfhörer

Der niederländische Hersteller Fairphone baut nicht nur Smartphones, sondern auch Audiozubehör, das ebenfalls dem Anspruch der Nachhaltigkeit genügen soll. Dazu haben die Niederländer die Zweite Generation ihrer Over-Ear-Kopfhörer, die Fairbuds XL vorgestellt. Sie sind ab sofort in Grün und Schwarz für 249 Franken oder Euro erhältlich und auch das erste Produkt, mit dem sich Fairphone auf den US-Markt wagt.

In Sachen Nachhaltigkeit sollen die Fairbuds XL mit dem modularen Aufbau punkten, der es erlaubt, die grösstenteils aus recyceltem Material bestehenden Komponenten wie Akku, Kopfbügel oder Ohrpolster auszutauschen, anstatt das gesamte Gerät zu ersetzen. Solche Reparaturen sollen Kunden dabei mit Hilfe von Anleitungen über die App oder das Internet selbst durchführen können. Auf das Produkt gibt es drei Jahre Garantie.

Wer bereits Fairbuds XL besitzt, muss nicht neu kaufen, sondern kann unkompliziert aufrüsten. Die neuen modularen Treiber können in wenigen Minuten in Fairbuds XL Vorgängergeneration eingesetzt werden und sorgen für alle klanglichen Verbesserungen, ohne dass Kunden ihren Kopfhörer vollständig austauschen müssen.

Mit neuen 40-Millimeter-Dynamiktreibern, einer verfeinerten Audiokalibrierung und hochwertigen Materialien verspricht der Hersteller ein natürlicheres und detailreicheres Hörerlebnis. Das überarbeitete Design verwendet neue Materialien, die Komfort, Stabilität und ein kompakteres Erscheinungsbild bieten sollen. Der Kopfbügel besteht aus einem atmungsaktiven Netzgewebe, während die Ohrpolster aus einem besonders weichen Birdseye-Mesh gefertigt sind. Der Akku soll bis zu 30 Stunden Laufzeit ermöglichen.