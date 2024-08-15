Fake E-Mail im Namen der Steuerverwaltung betr. angeblicher Unregelmässigkeiten

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Konkret geht es dieses Mal um eine betrügerische Mail der Steuerverwaltung.

Unter Verwendung der bekannten Logos der Schweizerischen Eidgenossenschaft soll das Vertrauen erschlichen und die Empfänger dazu gebracht werden, auf die betrügerische E-Mail zu reagieren.

Die Betrugsmasche

Mit optisch veränderten Absenderadressen im Namen der Eidgenössischen Steuerverwaltung wurden in den letzten Tagen zahlreiche Personen per E-Mail kontaktiert. In der E-Mail werden die Empfänger aufgefordert das angehängte Pdf-Dokument zu prüfen und schnellstmöglich auf die in der E-Mail sowie im Schreiben aufgeführte E-Mail Adresse zu antworten.