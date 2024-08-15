Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
15. Aug 2024
Lesedauer 3 Min.

Warnung

Fake E-Mail im Namen der Steuerverwaltung betr. angeblicher Unregelmässigkeiten

Im Namen der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV werden aktuell E-Mails mit einem angehängten Pdf-Dokument verschickt, in welchen über festgestellte Unregelmässigkeiten bei der Steuererklärung sowie bevorstehender rechtlicher Konsequenzen informiert wird.

Die Fake-Mail der Steuerverwaltung.

© (Quelle: cybercrimepolice)

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Konkret geht es dieses Mal um eine betrügerische Mail der Steuerverwaltung.

Unter Verwendung der bekannten Logos der Schweizerischen Eidgenossenschaft soll das Vertrauen erschlichen und die Empfänger dazu gebracht werden, auf die betrügerische E-Mail zu reagieren.

Die Betrugsmasche

Mit optisch veränderten Absenderadressen im Namen der Eidgenössischen Steuerverwaltung wurden in den letzten Tagen zahlreiche Personen per E-Mail kontaktiert. In der E-Mail werden die Empfänger aufgefordert das angehängte Pdf-Dokument zu prüfen und schnellstmöglich auf die in der E-Mail sowie im Schreiben aufgeführte E-Mail Adresse zu antworten.

© Quelle: cybercrimepolice

Im Gegensatz zur E-Mail haben sich die Betrüger mit dem angehängten Pdf-Dokument etwas mehr Mühe gegeben, in welchem detaillierter auf die angeblichen Unregelmässigkeiten der Steuererklärung eingegangen wird.

Im Schreiben wird dann auch sogleich auf die möglichen Strafbestimmungen sowie die damit verbundenen Konsequenzen eingegangen.

Aufgrund der Vorgehensweise sowie der optischen Art und Weise des Schreibens erinnern diese stark an ein Tatvorgehen, von welchem bereits berichtet wurde:

https://www.cybercrimepolice.ch/de/fall/drohmail-im-namen-von-fedpol-ist-eine-faelschung/

War man bei der damaligen Betrugsmasche auf die Forderungen eingegangen und hatte auf die betrügerische E-Mail reagiert, so erhielt man ein Antwortschreiben mit einer Einverständniserklärung für die zu leistende Zahlung. Nach Unterzeichnung dieser Erklärung schickten die Betrüger die Kontoangaben, auf welche die reduzierte Busse hätte einbezahlt werden sollen.

Was muss ich tun

  • Ignorieren Sie die E-Mail der vermeintlichen Eidgenössischen Steuerverwaltung und antworten Sie nicht darauf.
  • Öffnen Sie keine Anhänge, wenn Sie bezüglich des Absenders keine 100% Sicherheit haben.
  • Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich per E-Mail oder Telefon an die legitime Organisation und erkundigen Sie sich nach der Authentizität der erhaltenen Nachricht.

Ich habe bereits Zahlungen getätigt

  • Informieren Sie umgehend Ihr Kreditkarten-/Finanzinstitut und leiten Sie eine Rückforderung der Zahlung ein.
  • Begeben Sie sich nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Polizeistelle der Kantonspolizei und erstatten Sie Anzeige.

Inhalt

Kommentare

Sicherheit Phishing Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare