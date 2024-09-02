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Patrick Hediger
2. Sep 2024
Lesedauer 3 Min.

Warnung

Fake-Werbemail im Namen von Jumbo

Das ist alles gelogen: Als Jumbo-Kunde haben Sie 8.700 Punkte in unserem Bonusprogramm angesammelt und damit jetzt Zugang zu neuen Prämien und Rabatten von bis zu 95%. Als Belohnung gibt es eine „Makita Kühlbox“.
© (Quelle: cybercrimepolice)

Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und genau das ist es auch: Erneut handelt es sich um einen Phishing-Betrug, der von Kriminellen verübt wird. Deswegen hat auch cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich eine Warnung dazu ausgesprochen.

Die Betrugsmasche

Wenn die Empfänger den Link in der E-Mail anklicken, werden sie auf eine Website weitergeleitet, auf der ihnen nach dem Absolvieren einer Umfrage eine Makita Kühlbox als Gewinn in Aussicht gestellt wird. Um die Seite glaubwürdig erscheinen zu lassen, nutzen die Betrüger unerlaubt das Logo von Jumbo.

Die Fake-Umfrage

 © Quelle: cybercrimepolice

Um den angeblichen Wettbewerb abzuschliessen, werden persönliche Daten der Teilnehmer abgefragt. Anschliessend wird eine zusätzliche Gebühr für den Versand (rund CHF 1.95) gefordert. Doch nach Abschluss der Zahlung stellt sich heraus, dass tatsächlich ein höherer Betrag abgebucht wurde. Zudem wird der versprochene Gewinn niemals versendet.

Die Fake-Bezahlwebsite

 © Quelle: cybercrimepolice

Empfänger solcher E-Mails sollten vorsichtig sein, keine persönlichen Informationen weitergeben und keine Zahlungen leisten. Im Zweifelsfall ist es ratsam, direkt beim betreffenden Unternehmen nachzufragen, um die Seriosität des Wettbewerbs zu klären.

Fake-Website

Die Fake-Website

 © Quelle: cybercrimepolice

Was soll ich tun

  • Ignorieren Sie das vermeintliche Jumbo E-Mail und löschen oder verschieben Sie es in Ihren Junk- resp. Spam-Ordner.
  • Folgen Sie niemals Links aus E-Mails, SMS, etc. oder von anderen Websites, da diese optisch verändert sein können.
  • Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.

Ich habe meine Daten preisgegeben

  • Nehmen Sie mit Ihrem Finanz-/Kreditkarteninstitut Kontakt auf und sperren Sie schnellstmöglich die involvierte Kreditkarte.
  • Begeben Sie sich nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Polizeistelle der Kantonspolizei und erstatten Sie Anzeige.
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