Fake-Werbemail im Namen von Jumbo

Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Und genau das ist es auch: Erneut handelt es sich um einen Phishing-Betrug, der von Kriminellen verübt wird. Deswegen hat auch cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich eine Warnung dazu ausgesprochen.

Die Betrugsmasche

Wenn die Empfänger den Link in der E-Mail anklicken, werden sie auf eine Website weitergeleitet, auf der ihnen nach dem Absolvieren einer Umfrage eine Makita Kühlbox als Gewinn in Aussicht gestellt wird. Um die Seite glaubwürdig erscheinen zu lassen, nutzen die Betrüger unerlaubt das Logo von Jumbo.