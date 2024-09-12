Aufgepasst!
Falsche WhatsApp-Warnung führt zu Account-Übernahme
cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um angebliche Probleme mit dem WhatsApp-Konto.
Die Betrugsmasche
Die Betrüger verschicken Mitteilungen, die auf angebliche Abnormalitäten im WhatsApp-Account des Empfängers hinweisen. Zur erneuten Verifizierung des Kontos soll man eine betrügerische Website über den angegebenen Link besuchen.
Um WhatsApp im Browser nutzen zu können, kann die mobile WhatsApp-Version mit "WhatsApp Web" verknüpft werden. Die Verknüpfung erfolgt in der Regel über einen QR-Code. Alternativ kann der Vorgang jedoch auch über die eigene Telefonnummer und einen achtstelligen Code durchgeführt werden.
Nach der Eingabe der Telefonnummer auf der Fake-Website erscheint ein Code. Gibt das Opfer diesen Code nun in WhatsApp auf dem eigenen Mobiltelefon (Hauptaccount) ein, können die Cyberkriminellen den WhatsApp-Account der Betroffenen über den Browser nutzen oder sogar vollständig übernehmen.
Fake-Website
Was muss ich tun
- Ignorieren Sie die angebliche Warnmeldung.
- Leiten Sie den Link zur potenziellen Fake-Website an Cybercrimepolice.ch weiter.
- Folgen Sie niemals Links aus E-Mails, SMS, etc. oder von anderen Websites, da diese optisch verändert sein können. Greifen Sie nur über die offiziellen Websites auf die entsprechende Login-Funktion zu.
- Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.
Ich habe meine Daten preisgegeben
- Konsultieren Sie den Hilfebereich von WhatsApp.
- Sollte Ihnen ein finanzieller Schaden entstanden sein, begeben Sie sich nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Polizeistelle und erstatten Sie Anzeige.
Kommentare