Falsche WhatsApp-Warnung führt zu Account-Übernahme

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um angebliche Probleme mit dem WhatsApp-Konto.

Die Betrugsmasche

Die Betrüger verschicken Mitteilungen, die auf angebliche Abnormalitäten im WhatsApp-Account des Empfängers hinweisen. Zur erneuten Verifizierung des Kontos soll man eine betrügerische Website über den angegebenen Link besuchen.

Um WhatsApp im Browser nutzen zu können, kann die mobile WhatsApp-Version mit "WhatsApp Web" verknüpft werden. Die Verknüpfung erfolgt in der Regel über einen QR-Code. Alternativ kann der Vorgang jedoch auch über die eigene Telefonnummer und einen achtstelligen Code durchgeführt werden.

Nach der Eingabe der Telefonnummer auf der Fake-Website erscheint ein Code. Gibt das Opfer diesen Code nun in WhatsApp auf dem eigenen Mobiltelefon (Hauptaccount) ein, können die Cyberkriminellen den WhatsApp-Account der Betroffenen über den Browser nutzen oder sogar vollständig übernehmen.

Fake-Website