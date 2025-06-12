Falt-Smartphones bleiben in Europa in der Nische

Mit einem Anteil von 1,5 Prozent am gesamten europäischen Smartphonemarkt sind Foldables weiter ein Nischenprodukt. Laut den Marktforschern von Counterpoint Research wurden im ersten Quartal in Europa im Jahresvergleich 4 Prozent mehr Geräte verkauft. Impulse für mehr Wachstum erwarten sie vor allem durch mehr Wettbewerb und dadurch endlich fallende Preise.

Marktführer in diesem Segment blieb auch im ersten Quartal Samsung mit seinen Galaxy Flip- und Fold-Serien, deren Nachfolger im Juli vorgestellt werden sollen. Die Verkäufe gingen allerdings um 24 Prozent zurück, entsprechend fiel der Marktanteil von 56 auf 41 Prozent. Stärkster Verfolger ist jetzt Motorola mit seiner Razr-Serie: Die Lenovo-Tochter konnte 58 Prozent mehr Geräte verkaufen und steigerte den Marktanteil von 10 auf 15 Prozent.

Damit konnte Honor überholt werden, wo die Verkäufe um 23 Prozent einbrachen und noch einen Marktanteil von 13 Prozent brachten. Auf den weiteren Plätzen folgen mit starken Steigerungsraten und jeweils 8 Prozent Marktanteil Google, die in Deutschland nicht aktive Marke Tecno und Xiaomi.