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Boris Boden
3. Jul 2025
Lesedauer 2 Min.

Neue Gerüchte

Faltbares iPhone soll nächstes Jahr kommen

Laut Digitimes Asia soll im Juni die Testphase für das erste iPhone mit einem faltbarem Display gestartet sein.

So könnte ein faltbares iPhone laut ChatGPT aussehen

© (Quelle: ChatGPT)

Um ein faltbares iPhone gibt es immer wieder Gerüchte, aber bislang nichts Konkretes. Jetzt heizt Digitimes Asia das Thema weiter an und berichtet, dass Apple im Juni erste Tests mit einem ersten funktionierenden Prototypen gestartet hat. Dabei beruft sich die Website auf Informationen von Zulieferern.

Diese Testphase soll bis Ende des Jahres dauern, dann könnten die Engineering Verfication Tests starten und die Präsentation zusammen mit dem konventionellen iPhone 18 im Herbst 2026 erfolgen. Der Falter soll ein 7,8 Zoll grosses OLED-Innendisplay von Samsung bekommen, bei dem die Selfie-Cam unter dem Glas platziert ist. Die Entsperrung soll über eine seitliche Taste und nicht über Face ID erfolgen. Zusammengefaltet könnte das Gerät nicht dicker als 9 bis 9,5 Millimeter sein. Der Preis dürfte bei mehr als 2.000 Euro liegen.

Die Entwicklung des faltbaren iPads wurde laut dem Bericht dagegen pausiert, da es Probleme mit der Herstellung gebe und auch ein zu geringes Interesse der Kunden für das Produkt erwartet werde.

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