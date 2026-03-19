Faltbares iPhone wird das Segment aufmischen

Noch gibt es keine offiziellen Details zum ersten iPhone mit faltbarem Display und seiner Premiere, doch die wachscheinliche Präsentation im Herbst und ein möglicher Verkaufsstart noch in diesem Jahr treiben die Branche bereits um. Die Analysten von Counterpoint Reserach haben jetzt eine Prognose zu den möglichen Auswirkungen auf das Foldable-Segement gewagt.

Sie rechnen damit, dass die weltweiten Verkäufe des noch kleinen Marktsegments dieses Jahr um 20 Prozent steigen werden, wobei Apple trotz einer viel kürzeren Verkaufszeit als die Konkurrenten auf Anhieb einen Marktanteil von 28 Prozent erreichen könnte. In der Heimat Nordamerika würde Apple demnach mit 46 Prozent die Konkurrenz bereits distanzieren. Bei den Konkurrenten soll Samsung mit 31 Prozent Marktanteil weltweit 2026 die Führung behalten, auch wenn es 2025 noch 40 Prozent Marktanteil waren. Hinter Apple soll Huawei mit 23 Prozent Anteil folgen, obwohl die Chinesen den wichtigen nordamerikanischen Markt gar nicht bedienen. Auch Motorola, Honor und Google auf den weiteren Plätzen werden durch Apples Markteintritt Anteile verlieren.

Das iPhone Fold dürfte als grösseres Gerät und nicht als Kompaktmodell erscheinen, für diese Kategorie hat sich der Begriff Booktype durchgesetzt. Mit einer besser für die üppigen Displays angepassten Software auch für Business-Anwendungen, optimiertem Multitasking und einer Bauweise für mehr Langlebigkeit werde der Markt für solche Produkte laut Counterpoint aus der Nische ausbrechen. Die Marktforscher rechnen damit das ein iPhone Fold in der ersten Phase vor allem viele bisherige Kunden der Marke Apple überzeugen wird.