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Tilman Börner
22. Apr 2025
Lesedauer 3 Min.

Algorithmen

Fibonacci Hashing: Optimierung für Hash-Tabellen

Fibonacci Hashing ist eine oft übersehene Technik zur Optimierung von Hash-Tabellen, die im Vergleich zu klassischer Integer-Modulo-Mapping viele Vorteile bieten kann.
© (Quelle: EMGenie)

In einem kürzlich veröffentlichten Artikel wird eine oft übersehene Technik zur Optimierung von Hash-Tabellen vorgestellt: das Fibonacci Hashing. Diese Methode, ursprünglich von Donald Knuth in seinem Werk "The Art of Computer Programming" beschrieben, hat in der Softwareentwicklung an Bedeutung verloren, obwohl sie einige wichtige Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden wie der Verwendung der Integer-Modulo-Operation bietet.

Fibonacci Hashing basiert auf der "goldenen" Fibonacci-Zahl und nutzt diese zur Verteilung von Hash-Werten in Hash-Tabellen. Der grundlegende Gedanke ist, dass anstatt eine Primzahl oder ein einfaches Integer-Modulo zu verwenden, die Multiplikation mit einer speziellen Konstante in Verbindung mit einer Bitverschiebung eine effizientere und gleichmässigere Verteilung der Hash-Werte ermöglicht. Dies ist besonders nützlich für grosse Datenmengen, wo herkömmliche Methoden oft zu einer hohen Anzahl von Kollisionen führen können.

Ein Beispiel aus einem Benchmark-Testing zeigt, dass Implementierungen, die Fibonacci Hashing verwenden, signifikant schneller sind als solche, die Integer-Modulo verwenden. Ein Grund dafür ist, dass einfache Modulo-Operationen eine signifikante Verzögerung verursachen können, insbesondere wenn die Hash-Tabelle grösser ist. Fibonacci Hashing hingegen ist in der Regel schneller, da es eine effizientere mathematische Anordnung ermöglicht, die bei der Zuordnung von Hash-Werten zu Indizes weniger Kollisionen erzeugt.

Leider ist Fibonacci Hashing nicht für jede Anwendung passend. Zum Beispiel kann es bei sehr kleinen Tabellen und speziellen Muster von Eingabewerten zu schlechteren Ergebnissen führen. Aber diese Probleme sind oft besser in den Griff zu bekommen als Kollisionen, die aus Integer-Modulo-Anwendungen resultieren.

Die Technik könnte besonders für Anwendungen, die eine hohe Anzahl von verarbeiteten Daten erfordern, wertvoll sein, da sie Kollisionen minimiert und somit die Geschwindigkeit bei Datenabfragen erhöht.

Fibonacci Hashing produziert weniger Kollisionen.

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