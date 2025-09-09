Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
9. Sep 2025
Lesedauer 3 Min.

Digital Economy Award 2025

Das sind die Finalisten vom Digital Economy Award 2025

Die Würfel sind gefallen: 20 Organisationen und neun Einzelpersonen sind für den Final des Digital Economy Award 2025 am 13. November im Hallenstadion Zürich nominiert worden.
© (Quelle: swissICT)

Sie decken die ganze Spannbreite der digitalen Innovation ab: von Robotik über KI-gestützte Plattformen bis zu nachhaltigen Behördenlösungen. Für den Award «The Pascal» stellen sich zudem fünf Persönlichkeiten einem Public-Voting.

Die Jurybegründungen zeigen, was die diesjährigen Finalisten auszeichnet: Innovationskraft, die weit über den nationalen Markt hinausstrahlt, konkrete Lösungen mit gesellschaftlichem Nutzen und die Fähigkeit, digitale Verantwortung mit unternehmerischem Denken zu verbinden. Nachwuchsförderung, Nachhaltigkeit sowie die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Kategorien.

Folgende stehen in den verschiedenen Kategorien fest:

NextGen Hero

  • Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)
  • Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule; FHS Hochschule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen
  • Michael Jakob, Berner Fachhochschule
  • Simon Weigold, Universität Luzern

 Next Global Hot Thing

  • irmos technologies AG, Zürich
  • Largo.ai, Lausanne
  • mimic robotics AG, Zürich
  • RoBoa, Zürich

 Digital Excellence GOV & NPO

  • Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich
  • Stadt Uster, Stadt Kloten, Gemeinde Horgen, Gemeinde Thalwil
  • mit JAXforms, Zürich/Biel
  • Swiss Guardia, Feusisberg

 Digital Excellence Commercial

  • Kantonsspital Baden KSB AG mit Trifact AG, Rothenburg
  • flawa iQ, Flawil
  • Insel Gruppe, Bern
  • ISS Schweiz, Zürich, mit Akenza, Zürich

The Pascal

  • Thomas Dübendorfer, Präsident und Mitgründer Swiss ICT Investor Club, Zürich
  • Pascal Lamia, Vizedirektor und Leiter der operativen Cybersicherheit, Bundesamt für Cybersicherheit BACS, Bern
  • José Lopez, CEO Convotis Group, Rotkreuz
  • Alina Matyukhina, Siemens, CSO / Global Head of Cybersecurity, Zug
  • Stephanie Wickihalder, Präsidentin Swiss Fintech Innovations, Zürich

 ICT Education & Training – Kategorie 1–20 ICT-Mitarbeitende​​​​​​

  • Hustech Installations AG, Bubikon
  • into technologies AG, Chur
  • Möbel Pfister AG, Suhr
 ICT Education & Training – Kategorie 21–100 ICT-Mitarbeitende

  • clavis IT AG, Herisau
  • Convotis Schweiz AG, Rotkreuz
  • Leuchter IT Solutions AG, Luzern

ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende

  • Bühler AG, Uzwil
  • Liip SA, Lausanne
  • Suva, Luzern

Der Digital Economy Award wird vom ICT-Fachverband swissICT veranstaltet und von unserer Schwester Computerworld als Medienpartner unterstützt.

Kommentare

Digitalisierung KI & Trends
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare