Das sind die Finalisten vom Digital Economy Award 2025

Sie decken die ganze Spannbreite der digitalen Innovation ab: von Robotik über KI-gestützte Plattformen bis zu nachhaltigen Behördenlösungen. Für den Award «The Pascal» stellen sich zudem fünf Persönlichkeiten einem Public-Voting.

Die Jurybegründungen zeigen, was die diesjährigen Finalisten auszeichnet: Innovationskraft, die weit über den nationalen Markt hinausstrahlt, konkrete Lösungen mit gesellschaftlichem Nutzen und die Fähigkeit, digitale Verantwortung mit unternehmerischem Denken zu verbinden. Nachwuchsförderung, Nachhaltigkeit sowie die Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch alle Kategorien.

Folgende stehen in den verschiedenen Kategorien fest:

NextGen Hero

Alexandra Allgaier, Universität St.Gallen (HSG)

Nathalie Kern, Ostschweizer Fachhochschule; FHS Hochschule für Angewandte Wissenschaften, St. Gallen

Michael Jakob, Berner Fachhochschule

Simon Weigold, Universität Luzern

Next Global Hot Thing

irmos technologies AG, Zürich

Largo.ai, Lausanne

mimic robotics AG, Zürich

RoBoa, Zürich

Digital Excellence GOV & NPO

Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich

Stadt Uster, Stadt Kloten, Gemeinde Horgen, Gemeinde Thalwil

mit JAXforms, Zürich/Biel

Swiss Guardia, Feusisberg

Digital Excellence Commercial

Kantonsspital Baden KSB AG mit Trifact AG, Rothenburg

flawa iQ, Flawil

Insel Gruppe, Bern

ISS Schweiz, Zürich, mit Akenza, Zürich

The Pascal

Thomas Dübendorfer, Präsident und Mitgründer Swiss ICT Investor Club, Zürich

Pascal Lamia, Vizedirektor und Leiter der operativen Cybersicherheit, Bundesamt für Cybersicherheit BACS, Bern

José Lopez, CEO Convotis Group, Rotkreuz

Alina Matyukhina, Siemens, CSO / Global Head of Cybersecurity, Zug

Stephanie Wickihalder, Präsidentin Swiss Fintech Innovations, Zürich

ICT Education & Training – Kategorie 1–20 ICT-Mitarbeitende​​​​​​

Hustech Installations AG, Bubikon

into technologies AG, Chur

Möbel Pfister AG, Suhr

clavis IT AG, Herisau

Convotis Schweiz AG, Rotkreuz

Leuchter IT Solutions AG, Luzern

ICT Education & Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende

Bühler AG, Uzwil

Liip SA, Lausanne

Suva, Luzern

Der Digital Economy Award wird vom ICT-Fachverband swissICT veranstaltet und von unserer Schwester Computerworld als Medienpartner unterstützt.