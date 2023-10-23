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Claudia Maag
23. Okt 2023
Lesedauer 2 Min.

Neues Branding

Ihr Firefox-Konto wird zum Mozilla-Konto

Mozilla, der Macher von Firefox, ändert ab 1. November den Kontonamen. Was sich für Nutzer ändert, erfahren Sie hier.

Aus dem Firefox-Konto wird bald ein Mozilla-Konto

© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Über die Jahre wurde die Rolle von Firefox-Konten über die reine Authentifizierungslösung für Firefox Sync erweitert. Mittlerweile dient es als Mozillas Hauptauthentifizierungs- und Kontoverwaltungsdienst für eine breite Palette von Produkten und Diensten. Der Name Firefox spiegle nicht mehr den breiten Umfang von Mozillas Angeboten wider, schreibt Mozilla in diesem Blog (engl.). «Die Umbenennung soll ein konsistenteres Markenerlebnis über alle Mozilla-Oberflächen hinweg schaffen und die Bekanntheit des Portfolios von Mozilla-Produkten steigern», heisst es weiter.

Wie beim Firefox-Konto können Sie mit dem Mozilla-Konto Mozilla-Produkte wie Mozilla VPN, Pocket, Monitor oder Relay mit einem einzigen Login verwenden. Auch Lesezeichen, Verläufe oder Passwörter können so über alle Geräte synchronisiert werden. Weitere Informationen finden Sie hier (deutsch).

Was müssen Sie unternehmen?

Nichts. Ihr Nutzername, das Passwort sowie Ihre Einstellungen werden sich nicht ändern. Sie können das Konto wie bisher weiternutzen.

Können Sie sich weiterhin mit einem Google-Konto oder einer Apple-ID anmelden?

Ja, Nutzerinnen und Nutzer mit einem Mozilla-Konto haben weiterhin die Möglichkeit, sich mit ihren Google- oder Apple-Anmeldedaten anzumelden. Es gibt laut Mozilla keine wesentlichen Änderungen an den Nutzungsbedingungen oder den Datenschutzrichtlinien als Folge der Umstellung.

Die Internetadresse (URL) accounts.firefox.com bleibt auch nach der Umbenennung in ein Mozilla-Konto unverändert. Dies, um den Usern einen problemlosen Übergang und weiterhin das vertraute Kundenerlebnis zu bieten, so Mozilla.

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