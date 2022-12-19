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Claudia Maag
19. Dez 2022
Lesedauer 2 Min.

Mozilla

Firefox soll zentralen Button für Erweiterungen erhalten

Mozilla will im Januar mit Firefox 109 dank Manifest V3 neue Änderungsmöglichkeiten für Nutzerinnen und Nutzer lancieren. Darunter ist der Unified Extensions Button zur Verwaltung der Browsererweiterungen.
© (Quelle: Mozilla Blog)

Mozilla tüftelt an einem zentralen Extensions-Button, wie «9to5Linux» berichtet (engl.). Offenbar soll die Schaltfläche mit der Firefox-Version 109 kommen, die im Januar 2023 veröffentlicht werden soll.

Bisher reiht Firefox die Add-ons rechts oben in der Menüleiste nebeneinander. Werden diverse Erweiterungen installiert und verwendet, ist das der Übersichtlichkeit nicht zuträglich. Laut «9to5Linux», das die Beta-Version ausprobiert, haben alle Add-ons, die in der neuen Schaltfläche für einheitliche Erweiterungen aufgelistet sind, ein Einstellungssymbol neben sich, damit Nutzerinnen und Nutzer leichter auf die Optionen der Add-ons zugreifen können. Ausserdem kann man Erweiterungen an die Symbolleiste anheften, sie entfernen, melden oder kann sie im integrierten Add-ons-Manager verwalten.

Diese neue Funktion in Firefox 109 wird möglich dank der standardmässigen Aktivierung von MV3 (Manifest Version 3). Im Unterschied zu MV2 kann man damit als Nutzer definieren, welche Add-ons auf jede Webseite zugreifen können - und zwar jederzeit. In MV2 werden die Host-Berechtigungen vom Benutzer zum Zeitpunkt der Installation erteilt, danach kann man sie nicht mehr ändern.

Mehr zur Schaltfläche für vereinheitlichte Erweiterungen finden Sie ausserdem in diesem Mozilla-Support-Dokument (engl.).

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