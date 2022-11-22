Fitbit-Uhren Versa 4 und Sense 2 erhalten Google Wallet und weitere Funktionen

Ausserdem soll man auch bald auch den Navidienst Google Maps verwenden können. Google Maps kommt damit erstmals auf ein Fitbit-Wearable. Die interaktive Bildschirmansicht sowie Abbiegehinweise auf der Smartwatch lotsen Sie (hoffentlich) bald dorthin, wo Sie wollen. Wann das Maps-Widget in der Schweiz verfügbar wird, ist derzeit nicht bekannt.

Sobald verfügbar, muss Bluetooth aktiviert und die Fitbit-App auf dem Handy geöffnet sein. Laut Blog muss Google Maps auf dem Smartphone geöffnet und bedient werden, das eingegebene Ziel und die Abbiegehinweise werden nach dem Starten der Route automatisch auf er Uhr angezeigt.

Anrufe entgegennehmen

Obwohl beide Smartwatches über einen eingebauten Lautsprecher und ein Mikrofon verfügen, kann man bisher keine Bluetooth-Anrufe direkt über die Uhr entgegennehmen. Auch dies soll sich mit einem Update ändern, und zwar mit der Fitbit Firmware Version 1.184.52, wie «Androidpolice» berichtet (engl.).

Update 22.11.22/09:33 Uhr: PCtipp testet derzeit sowohl die Versa 4 als auch die Sense 2. Am Dienstagmorgen war zwar für die Android-App (60.20001.169.418) noch kein Update verfügbar, allerdings für die iOS-Version (App-Version 3.71). Aber auch damit war weder Google Wallet noch die Anruffunktion auf der gekoppelten Versa 4 verfügbar. Für die Wearable-Firmware war keine Aktualisierung verfügbar.