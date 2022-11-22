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Claudia Maag
22. Nov 2022
Lesedauer 3 Min.

Smartwatch-Payment

Fitbit-Uhren Versa 4 und Sense 2 erhalten Google Wallet und weitere Funktionen

Fitbit ermöglicht bald nebst Fitbit Pay auch den Bezahldienst Google Wallet. Ausserdem soll man via Wearable bald auch auf Google Maps zugreifen können.
© (Quelle: Fitbit)

Hier richten Sie in der Fitbit-App die Brieftasche (Debit- oder Kreditkarte) ein – im Beispiel die Android-App

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Ab sofort kann man mit den Fitbit-Smartwatches Versa 4 oder Sense 2 nebst Fitbit Pay auch mit Google Wallet bezahlen, wie das Unternehmen, das 2019 von Google gekauft wurde, im Blog bekannt gibt (engl.). Obwohl nicht Googles Wear OS, sondern FitbitOS auf den Uhren läuft, kann man bald Google-Dienste wie Wallet und sogar Google Maps nutzen (s. weiter unten).

Google Wallet: Man kann damit überall bezahlen, wo Google Pay als Bezahlmöglichkeit angeboten wird. Mit Fitbit-Wearables bezahlt man nach der Einrichtung der Brieftasche (Debit- oder Kreditkarte) mit einer Bewegung des Handgelenks, um Google Wallet oder Fitbit Pay aufzurufen. Allerdings werden Sie sicherheitshalber aufgefordert, eine PIN zum Entsperren einzugeben.

Die Brieftasche finden Sie, wenn Sie oben links auf Ihr Konto-Symbol tippen, das Gerät auswählen (z. B. Sense 2) und dort Brieftasche auswählen.

So gern wir Google Wallet gleich ausprobiert hätten: Am Montag, 21.11.22 ist sowohl auf der Versa 4 (im Bild) als auch der Sense 2 nur Fitbit Pay verfügbar

 © Quelle: cma/PCtipp.ch

Maps-Navigation auf Fitbit-Wearable

Maps muss allerdings via Handy gestartet werden, danach werden Abbiegehinweise automatisch auf dem Fitbit-Wearable angezeigt

 © Quelle: Fitbit

Ausserdem soll man auch bald auch den Navidienst Google Maps verwenden können. Google Maps kommt damit erstmals auf ein Fitbit-Wearable. Die interaktive Bildschirmansicht sowie Abbiegehinweise auf der Smartwatch lotsen Sie (hoffentlich) bald dorthin, wo Sie wollen. Wann das Maps-Widget in der Schweiz verfügbar wird, ist derzeit nicht bekannt.

Sobald verfügbar, muss Bluetooth aktiviert und die Fitbit-App auf dem Handy geöffnet sein. Laut Blog muss Google Maps auf dem Smartphone geöffnet und bedient werden, das eingegebene Ziel und die Abbiegehinweise werden nach dem Starten der Route automatisch auf er Uhr angezeigt.

Anrufe entgegennehmen

Obwohl beide Smartwatches über einen eingebauten Lautsprecher und ein Mikrofon verfügen, kann man bisher keine Bluetooth-Anrufe direkt über die Uhr entgegennehmen. Auch dies soll sich mit einem Update ändern, und zwar mit der Fitbit Firmware Version 1.184.52, wie «Androidpolice» berichtet (engl.).

Update 22.11.22/09:33 Uhr: PCtipp testet derzeit sowohl die Versa 4 als auch die Sense 2. Am Dienstagmorgen war zwar für die Android-App (60.20001.169.418) noch kein Update verfügbar, allerdings für die iOS-Version (App-Version 3.71). Aber auch damit war weder Google Wallet noch die Anruffunktion auf der gekoppelten Versa 4 verfügbar. Für die Wearable-Firmware war keine Aktualisierung verfügbar.

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