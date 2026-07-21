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Patrick Hediger
21. Jul 2026
Lesedauer 2 Min.

Frankreich mit Verbot von sozialen Medien für unter 15-Jährige

Frankreich führt als erstes EU-Land ein Verbot sozialer Netzwerke für Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren ein.
© shutterstock / DavideAngelini

Das Parlament in Paris hat das entsprechende Gesetz mit grosser Mehrheit verabschiedet. Es soll nach den Sommerferien, also zum neuen Schuljahr, in Kraft treten und setzt damit eine zentrale Initiative von Präsident Emmanuel Macron um.

«Ich hatte mich dafür eingesetzt, nun ist es beschlossen: Ab dem neuen Schuljahr sind soziale Netzwerke für Kinder unter 15 Jahren verboten», reagierte Macron auf die Entscheidung.

Das Verbot und seine konkrete Ausgestaltung waren im Parlament lange umstritten. Auch die Europäische Kommission hatte die ursprünglichen Pläne kritisiert. Ein überarbeiteter Gesetzestext wurde nun am Nachmittag kurz vor der parlamentarischen Sommerpause von beiden Kammern angenommen. Noch offen ist jedoch, wie das Verbot in der Praxis genau umgesetzt und durchgesetzt werden soll.

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