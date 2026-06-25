Auswirkungen von Hitze auf Akkus in E-Autos, E-Bikes und E-Scooter

E-Bikes und E-Scooter sollten nicht für längere Zeit in der sengenden Sonne abgestellt werden. Hier kann die Elektronik Schaden nehmen. Überhaupt wirken sich extreme Temperaturen auf Dauer negativ auf die Lebenszeit des Akkus aus.

Für die Batterien von Elektrofahrzeugen stellen die hohen Temperaturen laut TCS hingegen kein Sicherheitsrisiko dar, da die Akkus im Unterboden nie direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Eine laufende Klimaanlage vermindert allerdings die Reichweite von Elektrofahrzeugen erheblich. Diesbezüglich haben E-Fahrzeuge in der sommerlichen Hitze jedoch einen grossen Vorteil: Stehen sie an der Ladesäule, kann der Innenraum mittels Vorklimatisierung schon vor dem Start auf angenehme Temperaturen heruntergekühlt werden.

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