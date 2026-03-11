Johann Scheuerer

X-PHY erweitert seine KI-gestützten Sicherheitslösungen und nimmt die wachsende Bedrohung durch KI-generierte Täuschungen ins Visier. Ein neues Tool zur Erkennung von Deepfakes wird direkt installiert und soll auch ohne Internetverbindung funktionieren.
EIZO hat sein Portfolio an Business-Monitoren erweitert: Der FlexScan EV2410R wird vom Hersteller beschrieben als vielseitiger, energieeffizienter 24,1-Zoll-Monitor, der FlexScan EV2720S als besonders nachhaltiger, leistungsstarker Monitor für moderne Arbeitsplätze.
IBM hat den z17 angekündigt, die nächste Generation des legendären Grossrechners des Unternehmens. Er ist laut IBM der erste Mainframe, der vollständig mit KI-Funktionen für das Hardware-, Software- und Betriebssystem ausgestattet worden ist.
Sony hat ein neues Display-System vorgestellt, das unabhängig angesteuerte RGB-LEDs für eine hochdichte LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet, mit der sich die drei Grundfarben R (Rot), G (Grün) und B (Blau) [RGB] einzeln steuern lassen sollen.
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