Johann Scheuerer

IT-Infrastruktur

IBM z17: Der erste Mainframe, der ganz für KI entwickelt wurde

IBM hat den z17 angekündigt, die nächste Generation des legendären Grossrechners des Unternehmens. Er ist laut IBM der erste Mainframe, der vollständig mit KI-Funktionen für das Hardware-, Software- und Betriebssystem ausgestattet worden ist.