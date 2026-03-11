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Johann Scheuerer

Hier finden Sie alle Artikel und Meinungsbeiträge von Johann Scheuerer.

Beiträge von Johann Scheuerer

News
Digitale Souveränität
European Edge Continuum vernetzt Europas Telko-Netze
Auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona haben Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, TIM und Vodafone die erste föderierte Edge-Cloud Europas vorgestellt.
2 Minuten
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Johann Scheuerer
11. Mär 2026
News
Lautsprechersysteme
Bose Professional: Preview des DM12SE aus der DesignMax-Serie
Bose Professional hat auf der ISE 2026 in Barcelona neue High-Performance-Lösungen für seine DesignMax-Reihe sowie Weiterentwicklungen bei Software und Systemintegration präsentiert.
2 Minuten
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Johann Scheuerer
20. Feb 2026
News
Studie von DeepL
Unternehmen erwarten 2026 tiefgreifende KI-Transformationen
2026 wird für viele Unternehmen den Übergang von ersten KI-Experimenten hin zu agentischer Automatisierung markieren.
3 Minuten
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Johann Scheuerer
11. Dez 2025
News
Physical AI
Agile Robots produziert humanoiden Roboter Agile ONE in Deutschland
Agile Robots, ein weltweit führender Anbieter für intelligente Robotiklösungen, wird Anfang 2026 in einem eigenen Werk in Bayern mit der Produktion seines ersten humanoiden Roboters beginnen.
3 Minuten
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Johann Scheuerer
4. Dez 2025
News
Künstliche Intelligenz
DeepL stellt neue KI-Agenten und Sprachtools für Unternehmen vor
DeepL hat auf der Jahreskonferenz DeepL Dialogues zwei zentrale Neuerungen für professionelle Anwender vorgestellt: den autonomen KI-Assistenten DeepL Agent sowie den Customization Hub.
2 Minuten
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Johann Scheuerer
1. Dez 2025
News
Deepfake Detector
KI-Tool von X-PHY erkennt Deepfakes in Echtzeit – ohne Internetverbindung
X-PHY erweitert seine KI-gestützten Sicherheitslösungen und nimmt die wachsende Bedrohung durch KI-generierte Täuschungen ins Visier. Ein neues Tool zur Erkennung von Deepfakes wird direkt installiert und soll auch ohne Internetverbindung funktionieren.
3 Minuten
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Johann Scheuerer
9. Jun 2025
News
Modern Workplace
Eizo erweitert Angebot an nachhaltigen Business-Monitoren
EIZO hat sein Portfolio an Business-Monitoren erweitert: Der FlexScan EV2410R wird vom  Hersteller beschrieben als vielseitiger, energieeffizienter 24,1-Zoll-Monitor, der FlexScan EV2720S als besonders nachhaltiger, leistungsstarker Monitor für moderne Arbeitsplätze.
2 Minuten
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Johann Scheuerer
9. Mai 2025
News
IT-Infrastruktur
IBM z17: Der erste Mainframe, der ganz für KI entwickelt wurde
IBM hat den z17 angekündigt, die nächste Generation des legendären Grossrechners des Unternehmens. Er ist laut IBM der erste Mainframe, der vollständig mit KI-Funktionen für das Hardware-, Software- und  Betriebssystem ausgestattet worden ist.
3 Minuten
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Johann Scheuerer
24. Apr 2025
News
LED-Technik
Sony entwickelt System mit individuell steuerbaren RGB-Backlight-LEDs
Sony hat ein neues Display-System vorgestellt, das unabhängig angesteuerte RGB-LEDs für eine hochdichte LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet, mit der sich die drei Grundfarben R (Rot), G (Grün) und B (Blau) [RGB] einzeln steuern lassen sollen.
3 Minuten
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Johann Scheuerer
24. Mär 2025
News
New Work
Wie Künstliche Intelligenz ganz neue Berufe schafft
Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz revolutioniert die Arbeitswelt – nicht nur durch Automatisierung, sondern vor allem durch die Schaffung völlig neuer Berufsfelder.
4 Minuten
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Johann Scheuerer
11. Mär 2025

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