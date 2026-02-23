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Patrick Hediger
23. Feb 2026
Lesedauer 3 Min.

WLAN

FRITZ!Mesh Set 1700: Wi-Fi-7-Mesh-Upgrade für jedes Zuhause

Mit dem FRITZ!Mesh Set 1700 erweitert FRITZ! sein Mesh-Portfolio um ein leistungsstarkes WLAN-System mit Wi-Fi-7-Technologie.

RITZ!Mesh Set 1700

© (Quelle: FRITZ!)

Das Set besteht aus zwei beziehungsweise drei FRITZ!Repeatern 1700 und sorgt für ein flächendeckend starkes WLAN in Wohnungen sowie Häusern unterschiedlicher Grössen. Einmal eingesteckt und per App eingerichtet, profitieren Anwender von allen Vorteilen der FRITZ!-Welt: sichere WLAN-Verschlüsselung, Gäste-Hotspot, intuitive Steuerung über die MyFRITZ!App und kostenlose Updates. Mit Wi-Fi 7 und Dualband-Funktionen erreicht das Set Datenraten von bis zu 3.600 Mbit/s. Das FRITZ!Mesh Set 1700 ist ab sofort für CHF 209 („2-Pack“) oder CHF 269 („3-Pack“) (UVP) im Schweizer Handel und im FRITZ!-Shop erhältlich.

Maximale Kompatibilität, minimaler Aufwand

Das FRITZ!Mesh Set 1700 ermöglicht die einfache Einrichtung eines Mesh-Heimnetzes an jedem herkömmlichen Internetrouter oder direkt am Glasfasermodem (ONT). Der zuerst per MyFRITZ!App eingerichtete Repeater übernimmt die zentrale Steuerungsfunktion im Mesh-System. Darüber lassen sich WLAN-Namen ändern, Zeitpläne festlegen oder Gastnetze einrichten. Die MyFRITZ!App zeigt zudem alle verbundenen Geräte übersichtlich an. Auch als Erweiterung eines bestehenden FRITZ!Box-Meshes ist das Set im Handumdrehen integriert.

Beste Abdeckung in jedem Raum

Dank der Varianten als „2-Pack“ und „3-Pack“ passt sich das FRITZ!Mesh Set 1700 flexibel an unterschiedliche Wohnungs- und Hausgrössen an. Das Zweier-Set eignet sich ideal für mittlere Haushalte, während das Dreier-Set auch grössere Wohnungen oder Häuser mit hohem Datendurchsatz zuverlässig versorgt.

FRITZ! cares

Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit stehen bei FRITZ! im Mittelpunkt. Alle Geräte im Set werden mit fünf Jahren Herstellergarantie ausgeliefert und erhalten darüber hinaus regelmässig kostenlose Sicherheits- sowie Funktionsupdates.

Technische Highlights

  • WLAN-Mesh-System bestehend aus zwei oder drei FRITZ!Repeatern 1700.
  • Geeignet für: Nutzung mit FRITZ!Box, anderem Router oder direkt am Glasfasermodem/ONT.
  • WLAN-Standard: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be).
  • WLAN-Geschwindigkeit: bis 3.600 Mbit/s pro Repeater.
  • Frequenzbänder: 2,4 GHz und 5 GHz.
  • LAN-Anschluss: 1 × Gigabit-LAN pro Repeater.
  • Sicherheit: WPA3/WPA2-Verschlüsselung, Gäste-WLAN.
  • Komfort: Intuitive Einrichtung via MyFRITZ!App und Browser, WLAN-Zeitschaltung, Kindersicherung.
  • Updates: Gratis ohne Abo oder versteckte Kosten.

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