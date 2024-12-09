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FritzBox VPN einrichten - Das solltest du beachten
FritzBox-VPN einrichten - Das sind die Vorteile
Vielleicht benutzt du eine VPN-App schon auf mobilen Geräten oder deinem PC. Aber wusstest du, dass du ein VPN auch auf einer FritzBox einrichten kannst? Auf diese Weise kannst du von unterwegs eine sichere Verbindung zwischen deinem PC oder Smartphone und dem Heimnetzwerk aufbauen. Wenn du eine FritzBox zuhause hast, kann dir ein VPN (Virtuelles Privates Netzwerk) also helfen, noch mehr aus dem Router herauszuholen. Erfahre, welche Vorteile ein FritzBox-VPN mit sich bringt und was du bei der Einrichtung beachten solltest.
Wieso brauchst du ein VPN auf einer FritzBox?
Ein VPN ist primär dafür gedacht, deine Online-Sicherheit und Privatsphäre zu erhöhen. Bei einer aktiven VPN-Verbindung fliessen deine Daten verschlüsselt über einen VPN-Server und werden dort wieder entschlüsselt und an den eigentlichen Zielserver weitergeleitet. Möglicherweise nutzt du ein VPN bereits auf deinem Smartphone oder deinem Computer in Form einer App. Du musst dafür für jedes Gerät separat eine VPN-Verbindung einrichten. Ein FritzBox VPN installierst du aber auf deinem Router, so dass dieser sozusagen als VPN-Server agiert, und du erhältst dadurch folgende Vorteile:
- Fernzugriff: Bist du unterwegs und möchtest zum Beispiel auf dein Smart Home oder NAS zugreifen, kannst du das mit dem FritzBox VPN auf sichere Weise tun.
- Schutz in öffentlichen WLAN-Hotspots: Öffentliche WLAN-Netzwerke sind bei Hackern beliebt, da sie meist nur unzureichend gesichert sind. Wenn du deine Internetverbindung über ein FritzBox VPN laufen lässt, schützt dich das vor potentiellen Bedrohungen.
- Geografische Beschränkungen umgehen: Einige Websites und Streaming-Dienste beschränken den Zugriff je nach deinem Standort, den deine IP-Adresse offenbart. Im Ausland kann ein VPN auf deiner FritzBox deshalb helfen. Denn wählst du einen VPN-Server in Deutschland wie deine FritzBox mit entsprechender IP-Adresse, erscheint die Verbindung, als käme sie tatsächlich aus Deutschland.
- Mehr Datenschutz: Mit einer verschleierten IP-Adresse bleibst du anonym, so dass Dritte nicht erfahren, wo du dich tatsächlich aufhältst.
Was ist der Unterschied zwischen einem FritzBox VPN und einem VPN-Dienst?
Ein VPN-Dienst bietet dir Lösungen für unterschiedliche Geräte an. Es gibt in der Regel Apps für gängige Betriebssysteme oder Smart-TVs und Konsolen. Der Anbieter möchte es dir so einfach wie möglich machen, deine Geräte mit einer VPN-Verbindung zu schützen, ohne dass du die Verbindung manuell einrichten müsstest.
Für eine FritzBox existiert hingegen keine reine VPN-App. Du kannst aber ein VPN auf der FritzBox einrichten. Das geht entweder durch die kostenlos von AVM bereitgestellte Lösung, wodurch deine FritzBox zum VPN-Server wird; oder aber durch die Verbindung eines VPN-Dienstes mit deiner FritzBox. Darauf möchten wir im Folgenden eingehen.
VPN auf der FritzBox einrichten
Zunächst musst du einen FritzBox-Benutzer anlegen. Achtung: Das ist nicht dasselbe wie ein MyFritz-Benutzer.
- Gehe auf fritz.box/ und logge dich ein.
- Neuen Benutzer hinzufügen oder bestehenden Benutzer für VPN aktivieren.
- MyFritz-Adresse notieren: Wichtig für spätere Schritte.
- Ändere die IPv4-Adresse der FritzBox.
FritzBox-VPN per WireGuard einrichten
Wir zeigen dir die VPN-Einrichtung auf der FritzBox mit dem VPN-Protokoll WireGuard, das als benutzerfreundlich und schnell gilt. Voraussetzung ist, dass deine FritzBox mindestens über die FritzOS-Version 7.50 verfügt. Für ältere Firmware ist die Installation von IPSec möglich. Eine Anleitung dazu findest du hier.
- Gehe in die FritzBox-Einstellungen und wähle Internet > Freigaben.
- In der Registerkarte VPN (WireGuard) klicke auf Verbindung hinzufügen, dann Einzelgerät verbinden > Weiter.
- Bezeichne die Verbindung, zum Beispiel «VPN von Hans», und klicke auf Fertigstellen.
- Falls nötig, bestätige die Aktion an der FritzBox (also am Router selbst) durch Drücken einer beliebigen blinkenden Taste.
- Hinweis: Schliesse die Seite danach noch nicht!
FritzBox VPN für Windows 10/11 einrichten
Nun geht es mit der eigentlichen Einrichtung des VPNs weiter. Die Schritte variieren je nach Betriebssystem. Wir wollen dir die FritzBox-VPN-Einrichtung anhand von Windows zeigen. Weitere Anleitungen findest du hier.
- Lade die Datei wg_config.conf herunter.
- Installiere WireGuard für Windows und starte es neu.
- Klicke auf Tunnel hinzufügen.
- Wähle die Datei wg_config.conf aus und klicke auf Öffnen.
- Klicke auf Aktivieren, um die VPN-Verbindung zu starten.
- Um die Verbindung wiederum zu trennen, klicke auf Deaktivieren.
FRITZ!Box über WireGuard mit VPN-Anbieter verbinden
Mit WireGuard ist es möglich, mit der FritzBox eine sichere VPN-Verbindung zu einem VPN-Dienst aufzubauen. Dadurch können alle mit der FritzBox verbundenen Geräte den VPN-Schutz geniessen. Voraussetzungen sind unter anderem, dass der VPN-Anbieter WireGuard-Verbindungen von einem Router unterstützt und dass auf der FritzBox noch keine WireGuard-Verbindungen eingerichtet sind. Ausserdem unterstützen die FRITZ!Box 7490 und die FRITZ!Box 6820 LTE keine Verbindungen zu einem VPN-Dienst.
Wie du deine FritzBox mit einem VPN-Anbieter verbindest, erklärt AVM ausführlich in dieser Anleitung.
FAQs
Kann ich ein kostenloses VPN für FritzBox verwenden?
Ein VPN auf der FritzBox einzurichten ist an sich kostenlos, da Hersteller AVM die notwendige Software gratis zur Verfügung stellt. Aber wenn du das VPN-Protokoll WireGuard über einen VPN-Anbieter für die Einrichtung nutzt, solltest du gratis Anbieter wegen schlechter Infrastruktur, Sicherheitslücken und möglicher Weitergabe deiner Daten an Dritte vermeiden.
Ist ein VPN auf der FritzBox sicher?
Ja, die verwendeten VPN-Protokolle wie WireGuard bieten alle einen hohen Sicherheitsstandard. Sichere aber deine Konten auf jeden Fall immer ausreichend genug mit starken Passwörtern, um die Schwachstelle Mensch auszuschliessen.
Kann ich ein FritzBox-VPN für mobile Geräte verwenden?
Ja, du kannst das auf der FritzBox eingerichtete VPN auch für mobile Geräte benutzen. Auf der Webseite von FritzBox-Hersteller AVM findest du eine detaillierte Anleitung für iOS und Android mit IPSec.
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