FritzBox VPN einrichten - Das solltest du beachten

VPN auf der FritzBox einrichten

Zunächst musst du einen FritzBox-Benutzer anlegen. Achtung: Das ist nicht dasselbe wie ein MyFritz-Benutzer.

Gehe auf fritz.box/ und logge dich ein. Neuen Benutzer hinzufügen oder bestehenden Benutzer für VPN aktivieren. MyFritz-Adresse notieren: Wichtig für spätere Schritte. Ändere die IPv4-Adresse der FritzBox.

FritzBox-VPN per WireGuard einrichten

Wir zeigen dir die VPN-Einrichtung auf der FritzBox mit dem VPN-Protokoll WireGuard, das als benutzerfreundlich und schnell gilt. Voraussetzung ist, dass deine FritzBox mindestens über die FritzOS-Version 7.50 verfügt. Für ältere Firmware ist die Installation von IPSec möglich. Eine Anleitung dazu findest du hier.

Gehe in die FritzBox-Einstellungen und wähle Internet > Freigaben. In der Registerkarte VPN (WireGuard) klicke auf Verbindung hinzufügen, dann Einzelgerät verbinden > Weiter. Bezeichne die Verbindung, zum Beispiel «VPN von Hans», und klicke auf Fertigstellen. Falls nötig, bestätige die Aktion an der FritzBox (also am Router selbst) durch Drücken einer beliebigen blinkenden Taste. Hinweis: Schliesse die Seite danach noch nicht!

FritzBox VPN für Windows 10/11 einrichten

Nun geht es mit der eigentlichen Einrichtung des VPNs weiter. Die Schritte variieren je nach Betriebssystem. Wir wollen dir die FritzBox-VPN-Einrichtung anhand von Windows zeigen. Weitere Anleitungen findest du hier.

Lade die Datei wg_config.conf herunter. Installiere WireGuard für Windows und starte es neu. Klicke auf Tunnel hinzufügen. Wähle die Datei wg_config.conf aus und klicke auf Öffnen. Klicke auf Aktivieren, um die VPN-Verbindung zu starten. Um die Verbindung wiederum zu trennen, klicke auf Deaktivieren.

FRITZ!Box über WireGuard mit VPN-Anbieter verbinden

Mit WireGuard ist es möglich, mit der FritzBox eine sichere VPN-Verbindung zu einem VPN-Dienst aufzubauen. Dadurch können alle mit der FritzBox verbundenen Geräte den VPN-Schutz geniessen. Voraussetzungen sind unter anderem, dass der VPN-Anbieter WireGuard-Verbindungen von einem Router unterstützt und dass auf der FritzBox noch keine WireGuard-Verbindungen eingerichtet sind. Ausserdem unterstützen die FRITZ!Box 7490 und die FRITZ!Box 6820 LTE keine Verbindungen zu einem VPN-Dienst.

Wie du deine FritzBox mit einem VPN-Anbieter verbindest, erklärt AVM ausführlich in dieser Anleitung.

FAQs

Kann ich ein kostenloses VPN für FritzBox verwenden?

Ein VPN auf der FritzBox einzurichten ist an sich kostenlos, da Hersteller AVM die notwendige Software gratis zur Verfügung stellt. Aber wenn du das VPN-Protokoll WireGuard über einen VPN-Anbieter für die Einrichtung nutzt, solltest du gratis Anbieter wegen schlechter Infrastruktur, Sicherheitslücken und möglicher Weitergabe deiner Daten an Dritte vermeiden.

Ist ein VPN auf der FritzBox sicher?

Ja, die verwendeten VPN-Protokolle wie WireGuard bieten alle einen hohen Sicherheitsstandard. Sichere aber deine Konten auf jeden Fall immer ausreichend genug mit starken Passwörtern, um die Schwachstelle Mensch auszuschliessen.

Kann ich ein FritzBox-VPN für mobile Geräte verwenden?

Ja, du kannst das auf der FritzBox eingerichtete VPN auch für mobile Geräte benutzen. Auf der Webseite von FritzBox-Hersteller AVM findest du eine detaillierte Anleitung für iOS und Android mit IPSec.