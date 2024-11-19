Bereits fünf Jahre im Einsatz gegen Onlinekriminalität

Mit einer inhaltlichen Ausrichtung auf die aktuellsten Cyber-Phänomene sowie der Vernetzung mit unterschiedlichen Partnerorganisationen erzielt Cybercrimepolice.ch eine grosse Reichweite.

Seit der Lancierung im Jahr 2019 hat sich der Onlineauftritt national und auch international erfolgreich etabliert, und man konnte bisher über 1'750'000 Besucher auf der Website begrüssen.

Cybercrimepolice.ch eignet sich dazu, Vorfälle zeitnah aus polizeilicher Sicht zu erfassen. Allein im Jahr 2024 haben bereits rund 28'900 Meldungen die Betreiber erreicht. Diese Mitteilungen aus der Bevölkerung dienen einerseits als Grundlage für neue Beiträge und werden andererseits genutzt, um verdächtige Angebote zu sperren, Warnlisten zu erstellen und weitere präventive Massnahmen zu ergreifen. Ferner werden notwendige Erkenntnisse für Strafverfahren gewonnen.

Die zahlreichen eingereichten Informationen bilden die Grundlage für die erfolgreiche Unterbrechung und Aufklärung von Straftaten.

Ausblick

Mit Cybercrimepolice.ch werden die Massnahmen zur Prävention und Repression mit gezielten Ermittlungen gegen die digitale Kriminalität im Internet fortgesetzt.

"Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und stehen Ihnen auch künftig gerne zur Verfügung – demnächst mit einem neuen Look der Website und zusätzlich in französischer Sprache", lassen die Betreiber wissen.