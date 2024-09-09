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Patrick Hediger
9. Sep 2024
Lesedauer 2 Min.

Budget für vier Jahre

Galaxus bleibt im Europageschäft tätig und soll es ausbauen

Galaxus darf weiter ins Wachstum des deutschen Tochterunternehmens Galaxus Deutschland investieren. Die Finanzierung der Auslandsexpansion ist bis 2029 gesichert.
© (Quelle: Digitec Galaxus)

Galaxus wird auch in Zukunft im ausländischen Onlinehandel aktiv sein. Die Migros-Gruppe, Mehrheitseigentümerin des grössten Schweizer Onlinehändlers, hat das entsprechende Budget für vier Jahre genehmigt. Mit den zugesprochenen Finanzmitteln will Galaxus das bestehende Europageschäft gezielt ausbauen und die damit verbundenen Chancen nutzen.

Die Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB) hatte im Frühjahr 2024 alle strategischen Geschäftsfelder der Gruppe auf den Prüfstand gestellt – so auch die europäische Expansion von Galaxus. Die Analyse der Strategie hat nun gezeigt, dass die gezielte Weiterentwicklung des Onlinegeschäfts im europäischen Markt erfolgversprechend ist. Das grosse Wachstumspotenzial sowie die damit verbundenen Synergieeffekte sind wichtig, um auch den Schweizer Kundinnen und Kunden langfristig ein umfangreiches Sortiment und attraktive Preise zu bieten.

Galaxus Deutschland in Zahlen

Galaxus Deutschland wurde im November 2018 aus der Taufe gehoben. Die ersten knapp sechs Jahre der deutschen Tochtergesellschaft waren vielversprechend: 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden fanden bereits den Weg zu Galaxus, der Umsatz in Deutschland lag für 2023 bei 286 Millionen Euro. Der Onlinehändler beschäftigt mittlerweile in Deutschland mehr als 200 Angestellte an vier Standorten.

Siehe auch: Kampf im Schweizer Onlinehandel wird härter

“Es freut uns, dass die Migros-Verwaltung unsere Strategie für gut befunden hat und weiterhin substanziell in Galaxus investiert. In den angrenzenden Ländern sehen wir nach wie vor enormes Wachstumspotenzial, wobei der Schwerpunkt klar auf Deutschland liegt. Dass wir mit unserem Konzept auch bei unseren nördlichen Nachbarn punkten, das zeigt unter anderem die hohe Wiederkehrrate und die positive Markenwahrnehmung.

Florian Teuteberg, CEO Digitec Galaxus

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