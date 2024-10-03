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Patrick Hediger
3. Okt 2024
Lesedauer 3 Min.

Ausbau in Deutschland

Galaxus schafft 1'000 Jobs im deutschen Neuenburg

Gemeinsam mit seinen Partnern legte Onlinehändler Galaxus in Neuenburg am Rhein den Grundstein für ein neues Logistikzentrum. Schon im Sommer 2025 soll die erste Lagerhalle fertig werden. 1'000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Modell des Logistikzentrums

© (Quelle: DFI)

Für Digitec Galaxus und die Tochter Galaxus Deutschland hat der Gang nach Neuenburg grosse Bedeutung. Mit rund 90.000 Quadratmetern Lagerfläche und 1.000 Mitarbeitenden wird der Standort eine ähnliche Grösse einnehmen wie das bisher grösste Logistikzentrum im schweizerischen Wohlen.

Vor rund 50 Gästen erklärte Michael Stolle, COO von Digitec Galaxus, warum der Gang nach Neuenburg nötig wurde: «Da wir sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland stark wachsen, brauchen wir mehr Platz. Und weil die schweizerischen Verfahren in Rafz und Utzenstorf noch etwas Zeit brauchen, geniesst unser Projekt in Neuenburg oberste Priorität. Michael Stolle: «Neuenburg ist ideal gelegen für uns: Wir können von hier aus mit unseren Logistikpartnern schnell in die Schweiz liefern, aber auch nach Deutschland oder Frankreich. Die Produkte, die Galaxus verkauft, kommen in der Regel über die Häfen im Norden Europas an. Auf der Reise dieser Produkte in die Schweiz liegt Neuenburg auf dem Weg.»

Rekrutierung startet im Sommer 2025

Nicht nur in der Kleinstadt Neuenburg wird Galaxus Personal suchen, sondern auch im französischen Mulhouse, das nur 20 Autominuten entfernt liegt und mit mehr als 100'000 Einwohnerinnen und Einwohnern die geografisch nächste Grossstadt darstellt. Neuenburgs Lage direkt am Rhein und an der Autobahn A5 ermöglicht das Pendeln aus dem vollständigen westlichen Südbaden, von Freiburg bis Lörrach, Müllheim, Schopfheim oder Bad Krozingen. Die grosse Rekrutierungswelle beginnt im Sommer 2025.

Auch für die zweite Halle, die Galaxus in Neuenburg mieten möchte, liegt eine Baugenehmigung vor. Diese ist jedoch noch vorbehaltlich des Artenschutzes zu betrachten. Doch alle Zeichen stehen auf Grün, dass auch der Beginn der zweiten Halle starten darf.

Galaxus investiert weiter ins Europageschäft / Neue Deutschlandzentrale

Vorigen Monat hat die Migros-Gruppe, Mehrheitseigentümerin von Digitec Galaxus, das entsprechende Budget für vier weitere Jahre Galaxus Deutschland genehmigt. Die Migros hatte im Frühjahr alle strategischen Geschäftsfelder der Gruppe auf den Prüfstand gestellt – so auch die europäische Expansion von Galaxus. Die Analyse der Strategie hat gezeigt, dass die gezielte Weiterentwicklung des Onlinegeschäfts im europäischen Markt erfolgversprechend ist.

Fast gleichzeitig hat Galaxus Deutschland in Hamburg ein neues Büro bezogen. Drei Mal mehr Fläche, direkte U-Bahnanbindung, Dachterrasse: Galaxus hat den Hamburger Bezirk Altona verlassen und grüsst seit dem 20. September neu aus dem zentral gelegenen Stadtteil Hoheluft-Ost. Der Onlinehändler ist für den bisherigen Deutschlandsitz in der Altonaer Schützenstrasse zu stark gewachsen.

Siehe auch: Galaxus bleibt im Europageschäft tätig und soll es ausbauen

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Digitec/Galaxus
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