Markets & Business
Galaxus übernimmt Spitze im Schweizer Onlinehandel
Galaxus ist erstmals der umsatzstärkste B2C-Onlineshop der Schweiz. Das geht aus den aktuellen Umsatzrankings 2026 der Carpathia AG hervor. Demnach liegt der Schweizer Onlinehändler mit einem Vorsprung von knapp 500 Millionen Franken vor Zalando. Insgesamt gibt es im Schweizer Onlinehandel erstmals vier Anbieter mit einem Onlineumsatz von über einer Milliarde Franken.
Laut Carpathia entfielen grosse Teile des Marktwachstums auf Galaxus und Temu. Gemeinsam legten die beiden Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um rund 950 Millionen Franken zu. Die 50 grössten B2C-Onlineshops erzielten zusammen einen Umsatz von 14,2 Milliarden Franken und vereinen damit rund 90 Prozent des gesamten Schweizer Onlinehandels, dessen Volumen auf 15,8 Milliarden Franken geschätzt wird.
Auffällig ist zudem die Dominanz von Marktplätzen: Die sechs umsatzstärksten Anbieter setzen auf dieses Geschäftsmodell. Amazon hingegen verzeichnet laut Carpathia seit Jahren nur ein verhaltenes Wachstum, was das Unternehmen auf den fehlenden Fokus auf den Schweizer Markt zurückführt. Rund 80 Prozent der Top-50-Onlineshops konnten ihre Umsätze steigern oder zumindest das Vorjahresniveau halten. Besonders Anbieter aus den Bereichen Heimelektronik und Fashion entwickelten sich positiv. Auch der Omni-Channel-Ansatz von Coop mit Interdiscount, Fust und Jumbo habe sich bewährt.
Im B2B-Segment behauptet Mercanto seine Spitzenposition und führt das Ranking bereits seit 2021 an. Während der Elektrogrosshandel zuletzt stagnierte und der HLKS-Bereich teilweise rückläufige Umsätze verzeichnete, entwickelten sich Elektrogrosshandel und Foodservice über die vergangenen fünf Jahre zu den wachstumsstärksten E-Commerce-Segmenten. Als Wachstumstreiber nennt Carpathia unter anderem intelligente Funktionen zur Prozessautomatisierung sowie die fortschreitende Digitalisierung.
Die Rankings basieren auf den Onlineumsätzen des Geschäftsjahres 2025 für Lieferungen an Schweizer Adressen. Berücksichtigt werden Unternehmensangaben, öffentlich verfügbare Informationen sowie Schätzungen von Carpathia.
Ranking im Detail unter insights.carpathia.ch
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