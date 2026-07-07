Galaxus übernimmt Spitze im Schweizer Onlinehandel

Auffällig ist zudem die Dominanz von Marktplätzen: Die sechs umsatzstärksten Anbieter setzen auf dieses Geschäftsmodell. Amazon hingegen verzeichnet laut Carpathia seit Jahren nur ein verhaltenes Wachstum, was das Unternehmen auf den fehlenden Fokus auf den Schweizer Markt zurückführt. Rund 80 Prozent der Top-50-Onlineshops konnten ihre Umsätze steigern oder zumindest das Vorjahresniveau halten. Besonders Anbieter aus den Bereichen Heimelektronik und Fashion entwickelten sich positiv. Auch der Omni-Channel-Ansatz von Coop mit Interdiscount, Fust und Jumbo habe sich bewährt.

Im B2B-Segment behauptet Mercanto seine Spitzenposition und führt das Ranking bereits seit 2021 an. Während der Elektrogrosshandel zuletzt stagnierte und der HLKS-Bereich teilweise rückläufige Umsätze verzeichnete, entwickelten sich Elektrogrosshandel und Foodservice über die vergangenen fünf Jahre zu den wachstumsstärksten E-Commerce-Segmenten. Als Wachstumstreiber nennt Carpathia unter anderem intelligente Funktionen zur Prozessautomatisierung sowie die fortschreitende Digitalisierung.

Die Rankings basieren auf den Onlineumsätzen des Geschäftsjahres 2025 für Lieferungen an Schweizer Adressen. Berücksichtigt werden Unternehmensangaben, öffentlich verfügbare Informationen sowie Schätzungen von Carpathia.

Ranking im Detail unter insights.carpathia.ch