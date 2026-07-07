Luxus-Foldable Vivo X Fold6 soll auch nach Europa kommen

Kurz bevor Samsung seine neue Generation von Falt-Smartphones zeigen wird, hat der Konkurrent Vivo in seiner chinesischen Heimat das X Fold6 auf den Markt gebracht. Es soll später im Jahr auch nach Europa kommen. Einen Preis dafür nannte der Hersteller noch nicht, doch angesichts der Preise in China und denen des Vorgängers dürften mindestens 2000 Euro fällig werden.

Hier kommt mit einer Kapazität von 7.000 mAh der bisher grösste Akku in einem Foldable zum Einsatz, der mit 80 Watt per Kabel oder 40 Watt drahtlos laden kann. Die Semi-Solid-State-Batterie mit Silizium-Anode, ermöglicht eine schlanke Bauweise mit aufgeklappt 4,4 Millimetern und 9,4 Millimetern im geschlossenen Zustand. Je nach Farb- und Materialversion des gemäss IP69 geschützten Gehäuses bringt das Gerät zwischen 228 und 235 Gramm auf die Waage.

Weitere Features sind ein 6,5-Zoll-Aussendisplay und ein grosser Innenbildschirm mit 8 Zoll sowie der MediaTek Dimensity 9500 Chipsatz. Das rückwärtige Kamerasystem mit Zeiss-Technologie besteht aus einer 200-MP-Hauptkamera, einer 50-MP-Telekamera und einer Ultraweitwinkelkamera mit 50 MP. Die Hauptkamera nutzt einen Samsung-Sensor im Format 1/1,4 Zoll, bietet eine optische Bildstabilisierung und eine Blende von f/1.68. Die 50-MP-Telekamera hat einen Periskop-Aufbau mit dreifacher optischer Vergrösserung und eine Blende von f/2.57. Das Tele unterstützt zudem Makroaufnahmen mit bis zu 20-facher Vergrösserung.