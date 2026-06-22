Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen

Bereits seit 2016 blockiert der Callfilter von Swisscom Anrufe, bei denen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein unerwünschter Werbeanruf vorliegt. Monatlich werden so rund acht Millionen Spamanrufe blockiert. Swisscom baut nun den Schutz gegen unerwünschte Anrufe weiter aus: Ab sofort erscheint bei Anrufen, die nicht eindeutig als unerwünschte Anrufe blockiert werden können, jedoch ein Verdacht besteht, ein Warnhinweis. Solche Anrufe werden weiterhin durchgestellt, aber neu erscheint auf dem Display der Hinweis «Vorsicht: Spam Verdacht». Kunden entscheiden so unmittelbar, ob sie den Anruf entgegennehmen wollen oder nicht.

Kostenlos und ohne Aufwand für Kunden

Der Hinweis wird auf dem Display von Smartphones – unabhängig vom Modell – sowie auf unterstützten Festnetztelefonen angezeigt. Die Bewertung erfolgt automatisch anhand verschiedener Kriterien wie Auffälligkeiten der Rufnummer, Anrufzeitpunkt oder gemeldete Kundenbeschwerden.

Kunden müssen nichts unternehmen, um das neue Feature zu nutzen. Voraussetzung ist lediglich ein aktiver Callfilter. Dieser ist standardmässig für alle Kunden aktiviert und kann jederzeit kostenlos über My Swisscom unter Produkte, beim Thema Sicherheit, deaktiviert oder reaktiviert werden. Auch Prepaid-Nutzende sowie Kunden der Zweit- und Drittmarken profitieren vom Callfilter und der neuen Funktion. Zusätzlich zum erweiterten Callfilter ergänzen die Optionen «Anonyme Anrufe sperren» und «Anrufe ohne Ursprungsnummer blockieren» den Schutz für Kunden.



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