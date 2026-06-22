Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Jun 2026
Lesedauer 2 Min.

«Vorsicht: Spam Verdacht»

Swisscom startet Warnhinweis bei verdächtigen Anrufen

Swisscom lanciert für ihren Callfilter eine neue Funktion. Mit der Erweiterung des Callfilters um die Funktion «Vorsicht: Spam Verdacht» erkennen Kunden potenzielle Werbe- und Betrugsanrufe bei ihrem Smartphone auf einen Blick.
Themenbild zum Swisscom Callfilter mit junger Frau und Smartphone
© Swisscom

Bereits seit 2016 blockiert der Callfilter von Swisscom Anrufe, bei denen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein unerwünschter Werbeanruf vorliegt. Monatlich werden so rund acht Millionen Spamanrufe blockiert. Swisscom baut nun den Schutz gegen unerwünschte Anrufe weiter aus: Ab sofort erscheint bei Anrufen, die nicht eindeutig als unerwünschte Anrufe blockiert werden können, jedoch ein Verdacht besteht, ein Warnhinweis. Solche Anrufe werden weiterhin durchgestellt, aber neu erscheint auf dem Display der Hinweis «Vorsicht: Spam Verdacht». Kunden entscheiden so unmittelbar, ob sie den Anruf entgegennehmen wollen oder nicht.

Kostenlos und ohne Aufwand für Kunden

Der Hinweis wird auf dem Display von Smartphones – unabhängig vom Modell – sowie auf unterstützten Festnetztelefonen angezeigt. Die Bewertung erfolgt automatisch anhand verschiedener Kriterien wie Auffälligkeiten der Rufnummer, Anrufzeitpunkt oder gemeldete Kundenbeschwerden.

Kunden müssen nichts unternehmen, um das neue Feature zu nutzen. Voraussetzung ist lediglich ein aktiver Callfilter. Dieser ist standardmässig für alle Kunden aktiviert und kann jederzeit kostenlos über My Swisscom unter Produkte, beim Thema Sicherheit, deaktiviert oder reaktiviert werden. Auch Prepaid-Nutzende sowie Kunden der Zweit- und Drittmarken profitieren vom Callfilter und der neuen Funktion. Zusätzlich zum erweiterten Callfilter ergänzen die Optionen «Anonyme Anrufe sperren» und «Anrufe ohne Ursprungsnummer blockieren» den Schutz für Kunden.
 

www.swisscom.ch/callfilter

Kommentare

Swisscom Smartphones Mobile Sicherheit Spam
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Die Schweiz im Jahr 2040
Der Bundesrat hat den Bericht «Perspektiven Schweiz 2040» zur Kenntnis genommen. Dieser zeigt anhand von drei Szenarien, wie die Welt im Jahr 2040 aussehen könnte und was dies für die Schweiz bedeutet.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Jun 2026
Mehr erfahren
News
Lebara bringt neuartige «Relax» Mobile-Abos
Die Relax Mobile-Abos sollen eine starke Leistung in der Schweiz mit umfassender Nutzung im Ausland kombinieren.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
22. Jun 2026
Mehr erfahren
Samsung Galaxy Watch 8
News
Weltweite Smartwatch-Verkäufe legen zu
Im ersten Quartal des Jahres stiegen die weltweiten Verkäufe von Smartwatches leicht an. Apple konnte seine Führung dabei ausbauen, erster Verfolger bleibt dank eines starken Heimatmarktes Huawei.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
22. Jun 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

NFC-Angriff
News
NFC-Angriffe auf Android verdreifacht
Cyberkriminelle nutzen zunehmend NFC-Technologie, um Bankdaten von Android-Nutzern zu stehlen. Die Angriffszahlen sind in wenigen Monaten dramatisch gestiegen.
2 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
28. Mai 2026
Alte UKW Radio in einem Regal
News
Radios können Gesuche einreichen
BAKOM publiziert UKW-Frequenzen
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat am 28. Mai 2026 die Frequenzpakete für die Verbreitung von UKW publiziert.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
29. Mai 2026
News
Viele Mobilfunk-Anbieter senken Roaming-Preise
Die Sommerferien stehen vor der Tür. Daher hat der Online-Vergleichsdienst moneyland.ch die Kosten für die Nutzung des Smartphones im Ausland analysiert.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
5. Jun 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare