Geklautes Smartphone führte Polizei zu Dieben

Am Dienstag, 26. November 2024, um 03.45 Uhr meldete sich ein Mann beim Polizeinotruf. Er gab an, dass eine Stunde vorher geparkte Autos vor seinem Haus durch zwei unbekannte Männer durchsucht worden seien. Aus einem Fahrzeug sei ein Smartphone entwendet worden. Dieses könne er nun wieder in Wohlen orten.

Sofort rückten mehrere Patrouillen der Regionalpolizei Muri und der Kantonspolizei Aargau nach Wohlen aus, konnten aber bei der gemeldeten Örtlichkeit weder das gestohlene Smartphone noch Personen auffinden. Trotzdem blieben die Patrouillen im Gebiet und fahndeten nach den gesuchten Männern. Als das gesuchte Gerät einen neuen Standort schickte, konnte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau zwei Personen am Bahnhof in Wohlen kontrollieren. Anhand einer Videoüberwachung war klar, dass es sich um die gesuchten Männer handelte. So fand man bei der Kontrolle dann auch das gesuchte Deliktsgut.

Siehe auch: Tracker führt zu Verhaftung von Dieb und So nützlich sind Bluetooth-Tracker