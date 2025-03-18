Geldsparen mit einem VPN bei Reisebuchungen und Shopping – So funktioniert’s

Genauso passiert es aber täglich im Internet - das wird auch als dynamische Preise bezeichnet.

Welcher Preis Ihnen angezeigt wird, hängt unter anderem vom Zeitpunkt des Kaufs, dem Endgerät, Wohnort, sowie dem Browserverlauf ab. Denn es wird Sie wenig überraschen, dass Ihre Online-Aktivitäten verfolgt werden, ausser Sie schützen sich entsprechend. Ein wirksames Tool gegen Preisdiskriminierung und Online-Tracking ist ein VPN. Wir zeigen Ihnen, wie Sie es wirksam einsetzen und damit Geld sparen können.

Wie Sie mit einem VPN bei Flügen Geld sparen können

In wenigen Schritten können Sie mit einem VPN Geld sparen. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Der erste Schritt, um mit einem VPN bei der Reise- und Flugbuchung zu sparen, besteht darin, einen seriösen VPN-Anbieter zu finden. Vermeiden Sie kostenlose Dienste, um nicht von lästiger Werbung bombardiert oder Opfer von Datenmissbrauch zu werden. Wichtige Aspekte bei der Wahl sind ausserdem eine grosse Auswahl an VPN-Servern, schnelle Verbindungsgeschwindigkeiten und ein hoher Fokus auf Anonymität, Sicherheit und Transparenz.

2. Laden Sie sich das VPN auf Ihr Gerät herunter. Die meisten Premium-VPN-Dienste bieten Apps für mobile Geräte, PCs und auch Smart-TVs. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.

3. Wichtig ist, dass Sie nun Ihren Browserverlauf löschen. Fluggesellschaften und Buchungsseiten können Ihre Suchanfragen tracken und die Preise erhöhen, wenn sie erkennen, dass Sie ihre Seiten wiederholt besucht haben.

4. Öffnen Sie ausserdem in ihrem Browser ein Fenster im Inkognito-Modus, um weiteres Tracking zu vermeiden.

5. Sobald der Browserverlauf gelöscht ist, verbinden Sie sich mit einem VPN-Server.

Weitere Tipps:

Wählen Sie ein Land , in dem die Lebensunterhaltskosten geringer als in Ihrem eigenen sind – zum Beispiel Indien oder Mexiko. Prüfen Sie den Preis in mindestens drei bis fünf Ländern.

, in dem die als in Ihrem eigenen sind – zum Beispiel Indien oder Mexiko. Prüfen Sie den Preis in mindestens drei bis fünf Ländern. Verbinden Sie sich mit einem V PN-Server in Grossbritannien ; dort können die Preise manchmal günstiger sein als im restlichen Europa.

; dort können die Preise manchmal günstiger sein als im restlichen Europa. Bedenken Sie Wechselkurse von Währungen und wechseln Sie zwischen Ihrer Heimatwährung und einer anderen Währung, um Preise zu vergleichen. Bei höheren Flugpreisen (zum Beispiel für Langstreckenflüge) kann der Wechselkurs gegebenenfalls einen Unterschied machen.

6. Unabhängig von einem VPN sollten Sie die Preise sowohl direkt auf der Website der Airline prüfen als auch auf Buchungs- und Vergleichsportalen.

Beispiele

Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Schätzungen; sie sollen veranschaulichen, wie viel Geld Sie theoretisch mit einem VPN bei der Reise sparen können. Reale Preise können je nach Reisezeitraum abweichen.

Beispiel 1:

Sie möchten einen Flug von Zürich nach New York buchen. Preise auf verschiedenen Buchungsseiten ergeben eine Preisspanne von 400–500 CHF. Bei der Buchung mit einer VPN-Verbindung mit einem indischen VPN-Server könnte der Preis auf 360–400 CHF fallen, da Indien eine schwächere Währung (INR) und niedrigere Kaufkraft hat.

Beispiel 2:

Sie planen, von Zürich nach London zu fliegen. Ohne VPN liegen die Preise bei 105–150 CHF. Sie verbinden sich mit einem VPN-Server in Polen; nun könnte der Flugpreis bei 95–105 CHF liegen.

Günstigere Hotel- und Mietwagenbuchungen mit einem VPN

Die ersten Schritte sind ähnlich wie die Schritte1–5 bei der Flugbuchung. Im Anschluss gibt es allerdings andere Faktoren, die Sie berücksichtigen können: