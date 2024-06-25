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Patrick Hediger
25. Jun 2024
Lesedauer 2 Min.

Ausbau

GGA Maur: Neuer Kundenshop in Fällanden eröffnet

GGA Maur ihren neuen Kundenshop an zentraler Lage in Fällanden eröffnet. Mit diesem Schritt will das Telekommunikationsunternehmen seine Nähe zu den Kunden in der Region Greifensee weiter stärken.
© (Quelle: GGA Maur)

Die Eröffnung des neuen Kundenshops fand am Nachmittag des 21. Juni statt, begleitet von Live-Übertragungen der EM-Spiele. Dabei konnten viele bekannte Gesichter und auch zahlreiche neue Gäste aus Fällanden und der Region Greifensee begrüsst werden.

Sowohl Kunden als auch Mitarbeitende zeigen sich begeistert über den Umzug in die neu gestalteten Räumlichkeiten in einem altbekannten Gebäude – der alten Sennerei in Fällanden.

Die Öffnungszeiten des Kundenshops bleiben unverändert von Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:30 Uhr. Die Eröffnung des neuen Shops in Fällanden erfolgte kurz nach dem Umzug der Mitarbeitenden in die neuen Büroräumlichkeiten in Stettbach.

“Die zentrale Lage in Fällanden ermöglicht es uns, noch besser auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Wir freuen uns zudem in einem altbekanntem Gebäude in neuem Gewand präsent zu sein – sehr passend für eine moderne, aber traditionsbewusste, regional verankerte Genossenschaft mit den besten Internetservices der Region.

Monika Bodewig, Leiterin Marketing & Verkauf GGA Maur

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