GGA Maur: Neuer Kundenshop in Fällanden eröffnet

Die Eröffnung des neuen Kundenshops fand am Nachmittag des 21. Juni statt, begleitet von Live-Übertragungen der EM-Spiele. Dabei konnten viele bekannte Gesichter und auch zahlreiche neue Gäste aus Fällanden und der Region Greifensee begrüsst werden.

Sowohl Kunden als auch Mitarbeitende zeigen sich begeistert über den Umzug in die neu gestalteten Räumlichkeiten in einem altbekannten Gebäude – der alten Sennerei in Fällanden.

Die Öffnungszeiten des Kundenshops bleiben unverändert von Montag bis Freitag, jeweils von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 17:30 Uhr. Die Eröffnung des neuen Shops in Fällanden erfolgte kurz nach dem Umzug der Mitarbeitenden in die neuen Büroräumlichkeiten in Stettbach.