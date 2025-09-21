Gianna Luzio wird neue Direktorin des Bundesamts für Kommunikation

Gianna Luzio wird ihre neue Aufgabe am 1. April 2026 antreten und löst damit den amtierenden Direktor Bernard Maissen ab, der im Frühling 2026 pensioniert wird.

Dank ausgewiesener Erfahrung in Politik und Verwaltung, einem breiten Netzwerk an der Schnittstelle von Bundesrat, Parlament, Behörden und Kommunikation sowie Praxis in der strategischen Steuerung digitaler Kommunikation und Transformation bringt Gianna Luzio ideale Voraussetzungen für die Leitung des BAKOM mit. Durch ihre langjährige Tätigkeit als Partei-Generalsekretärin ist sie mit den Herausforderungen in den Bereichen Medien, Telekommunikation, Post und Digitalisierung bestens vertraut und verfügt über ausgewiesene Führungserfahrung im politischen und behördlichen Umfeld.

Gianna Luzio verfügt über einen Master of Science der Universität Bern und befasste sich als Wirtschaftsgeografin insbesondere mit Governance-Fragen in der Regionalpolitik. Zuvor arbeitete sie als Fachreferentin für Finanz-, Wirtschafts- und Gesundheitspolitik im Generalsekretariat des Eidgenössischen Departements des Innern, als Projektleiterin Regionalpolitik beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Finanzdelegation der Eidgenössischen Räte.

Sie verfügt über grosse Erfahrung in politischen Prozessen. Dank ihrer Mehrsprachigkeit, ihrem breiten Netzwerk insbesondere in den Medien und ihrer Nähe zu den Themen der Digitalisierung wird sie die Herausforderungen der Medienvielfalt, der digitalen Transformation und des Service Public kraftvoll und volksnah anpacken.