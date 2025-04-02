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Boris Boden
2. Apr 2025
Lesedauer 2 Min.

GLX8 und GLX8 Active

Gigaset bringt robuste Handys für harte Einsätze

Mit den Featurephones GLX8 und dem GLX8 Active will Gigaset vor allem professionelle Nutzer überzeugen. Ausserdem kommen zwei überarbeitete Seniorenhandys.

Gigaset GLX8 (links) und GLX8 Active

© (Quelle: Gigaset)

Vor allem für professionelle Anwender wie Outdoor-Worker oder Handwerker, aber auch für Sportler hat Gigaset seine neuen Tastenhandys GLX8 und GLX8 Active mit sofortiger Verfügbarkeit ins Programm genommen. Sie sind gemäss IP68 staub- sowie wasserdicht und sollen Stürze aus bis zu 1,5 Meter Höhe überstehen.

Zudem haben sie ein 2,4-Zoll-Display, Bluetooth 5.0, Dual-SIM, LTE, eine 2-Megapixel-Kamera sowie einen 2.500-mAh-Akku, der bis zu 24 Tage Standby- und 18 Stunden Gesprächszeit bieten sollen. Das Active-Modell bietet zusätzlich eine Walkie-Talkie-Funktion mit Push-to-Talk über den lizenzfreien PMR-446-Standard. Für das GLX8 werden 89,99 Euro fällig, das GLX8 Active kostet zehn Euro mehr.

Ausserdem hat der deutsche Hersteller seine Seniorenhandys überarbeitet: Das GL395 in Bartype-Bauweise und das GL595 mit Klappe haben grosse Tasten, eine Notruftaste, kontrastreiche Displays und eine vereinfachte Bedienung. Zu den Neuerungen gehören der Schutz vor Staub und Spritzwasser gemäss IP44, ein USB-C-Ladeanschluss und eine überarbeitete Benutzeroberfläche – allerdings noch immer kein LTE, sondern nur 2G. Sie kommen im zweiten Quartal für 39,99 und 49,99 Euro in den Handel.  

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