Anzeige
Anzeige
Anzeige
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
13. Sep 2026
Lesedauer 3 Min.

Gigaset erweitert sein Portfolio um zwei neue Featurephones

Mit dem GL30 und dem GL40 bringt Gigaset zwei neue 4G-Mobiltelefone in klassischer Bauform und als Klapphandy auf den Markt. Für die bekannten Modelle GL695 und GL795 gibt es eine zusätzliche Farboption.
Neue Gigaset-Featurephones

(v.li.) Die neuen Gigaset-Modelle GL30 und GL40 sowie die bekannten GL695 und GL795 in der neuen Farbvariante

© Gigaset

Für Menschen, die vor allem telefonieren wollen, sind einfache Featurephones noch immer eine Alternative zu Smartphones. Gigaset bringt für dieses Segment jetzt zwei neue Modelle: Das GL30 hat die klassische Bartype-Bauform, das GL40 ist ein Klapp-Handy. Beide Handys sind in zunächst in Schwarz erhältlich, die Varianten in Cremeweiss und Rot folgen bis Ende September.

Grosse Tasten und Schriftarten, eine übersichtliche Benutzeroberfläche und kontrastreiche Farbdisplays sollen die Bedienung erleichtern. Beide Geräte sind hörgerätekompatibel und unterstützen 4G/LTE sowie Voice over LTE (VoLTE) für klare HD- Sprachqualität. Für zusätzliche Sicherheit verfügen sie über eine SOS-Notruftaste auf der Rückseite. Wird sie länger gedrückt, ruft das Telefon automatisch bis zu fünf zuvor hinterlegte Kontakte nacheinander an, bis jemand den Anruf entgegennimmt.

Drei Direktwahltasten ermöglichen ausserdem den schnellen Zugriff auf häufig benötigte Kontakte. Eine Blockierungs- und Vertrauensliste mit jeweils bis zu 50 Einträgen hilft dabei, unerwünschte Anrufe zu begrenzen. GL30 und GL40 können in der mitgelieferten Ladeschale alternativ über USB-C geladen werden.

Das Gigaset GL30 hat für 39,99 Euro ein 2,2-Zoll-Farbdisplay. Der austauschbare 1.400-mAh-Akku soll bis zu 13 Tage Standby- und bis zu neun Stunden Gesprächszeit ermöglichen. Eine integrierte Kamera, Bluetooth 5.0 und eine LED-Taschenlampe ergänzen die Ausstattung.

Beim GL40 für 49,99 Euro gibt es ein grösseres 2,8-Zoll-Farbdisplay. Es hat ebenfalls einen austauschbaren 1.400-mAH-Akku, der hier zehn Tage Standby- ubd acht Stunden Sprechzeit bringen soll. Eingehende Gespräche können durch Aufklappen angenommen und durch Zuklappen beendet werden.

Zudem bringt Gigaset die bekannten besser ausgestatteten Modelle GL695 (Bartype) und GL795 (Klappe) Ende September in einer zusätzlichen Farbvariante in Weiss. 

Die neuen Geräte haben den Weg in die Schweiz noch nicht gefunden, doch das ist sicher nur eine Frage der Zeit.

Kommentare

Hardware
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Galaxus eröffnet ein neues Lager in Bülach für Dauerbrenner-Artikel
Galaxus hat im zürcherischen Bülach ein neues Lager mit 9000 Quadratmetern in Betrieb genommen. Damit schafft der Onlinehändler zusätzliche Kapazität für Artikel wie Batterien und Kaffeekapseln, die täglich hundertfach bestellt werden.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Sep 2026
Mehr erfahren
News
Bundesrat will mehr schnelles Internet in der ganzen Schweiz
Der Bundesrat will die Versorgung mit schnellem Internet in dünn besiedelten Gebieten verbessern.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
14. Sep 2026
Mehr erfahren
News
Telekom zeigte erstmals Drohnen-Detektion live auf der Digital X
Die Telekom hat auf der Digital X in Köln erstmals öffentlich ihren Drohnen-Schutzschirm gezeigt. Der Konzern sei seit 2016 in diesem Sicherheitsbereich aktiv.
3 Minuten
detlef_hoepfner_256x256_95c2bfa5cf.jpg
Detlef Hoepfner
14. Sep 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Der Zenit für Gamer, Cosplayer und Fans von Star Wars
Fantasy Basel 2024: der grosse Rückblick
Sie war auch dieses Jahr die wichtigste Messe für Gamer, Cosplayer oder einfach für alle, die galaktische und fantastische Geschichten lieben. PCtipp hat die coolsten Bilder auf der Fantasy Basel 2024, der grössten Schweizer Comic Con, gesammelt.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
13. Mai 2024
News
Brack.Alltron CONNECT 2026: Die wichtigste ICT-Leitmesse der Schweiz
Auf der CONNECT 2026 von Brack.Alltron am 26. und 27. August 2026 in Zürich-Oerlikon treffen sich ICT-Professionals zur wichtigsten Fachmesse der Branche. In der Halle 550 präsentiert der Veranstalter Brack.Alltron unter dem Motto «Unboxing Tomorrow» an zwei Tagen die neuesten Trends und Lösungen. PCtipp ist live vor Ort und zeigt die Aussteller und Trends.
5 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
27. Aug 2026
PCtipp 9/2026
News
In eigener Sache
PCtipp 9/2026: mit diesen Themen ab dem 28. August 2026 am Kiosk erhältlich
Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 9/2026 ab dem 28. August 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie. Das Epaper ist auch schon online.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Sascha-sw.png
Sascha Zäch
28. Aug 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare