Gigaset erweitert sein Portfolio um zwei neue Featurephones

Für Menschen, die vor allem telefonieren wollen, sind einfache Featurephones noch immer eine Alternative zu Smartphones. Gigaset bringt für dieses Segment jetzt zwei neue Modelle: Das GL30 hat die klassische Bartype-Bauform, das GL40 ist ein Klapp-Handy. Beide Handys sind in zunächst in Schwarz erhältlich, die Varianten in Cremeweiss und Rot folgen bis Ende September.

Grosse Tasten und Schriftarten, eine übersichtliche Benutzeroberfläche und kontrastreiche Farbdisplays sollen die Bedienung erleichtern. Beide Geräte sind hörgerätekompatibel und unterstützen 4G/LTE sowie Voice over LTE (VoLTE) für klare HD- Sprachqualität. Für zusätzliche Sicherheit verfügen sie über eine SOS-Notruftaste auf der Rückseite. Wird sie länger gedrückt, ruft das Telefon automatisch bis zu fünf zuvor hinterlegte Kontakte nacheinander an, bis jemand den Anruf entgegennimmt.

Drei Direktwahltasten ermöglichen ausserdem den schnellen Zugriff auf häufig benötigte Kontakte. Eine Blockierungs- und Vertrauensliste mit jeweils bis zu 50 Einträgen hilft dabei, unerwünschte Anrufe zu begrenzen. GL30 und GL40 können in der mitgelieferten Ladeschale alternativ über USB-C geladen werden.

Das Gigaset GL30 hat für 39,99 Euro ein 2,2-Zoll-Farbdisplay. Der austauschbare 1.400-mAh-Akku soll bis zu 13 Tage Standby- und bis zu neun Stunden Gesprächszeit ermöglichen. Eine integrierte Kamera, Bluetooth 5.0 und eine LED-Taschenlampe ergänzen die Ausstattung.

Beim GL40 für 49,99 Euro gibt es ein grösseres 2,8-Zoll-Farbdisplay. Es hat ebenfalls einen austauschbaren 1.400-mAH-Akku, der hier zehn Tage Standby- ubd acht Stunden Sprechzeit bringen soll. Eingehende Gespräche können durch Aufklappen angenommen und durch Zuklappen beendet werden.

Zudem bringt Gigaset die bekannten besser ausgestatteten Modelle GL695 (Bartype) und GL795 (Klappe) Ende September in einer zusätzlichen Farbvariante in Weiss.

Die neuen Geräte haben den Weg in die Schweiz noch nicht gefunden, doch das ist sicher nur eine Frage der Zeit.