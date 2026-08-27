Brack.Alltron CONNECT 2026: Die wichtigste ICT-Leitmesse der Schweiz
Die Messe steht ICT-Fachhändlern, Integratoren und IT-Verantwortlichen am Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr offen. Als Business-Leitmesse zielt die CONNECT darauf ab, Herstellern und Händlern eine Plattform für Networking und Wissenstransfer zu bieten. Über 90 Aussteller zeigen ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Alphabetisch geordnet präsentierten unter anderem Asus, BenQ, Epson, Fritz!, HP, Jabra, LG, Medion, Samsung, Sony, Synology, Targus sowie TP-Link/Vigi (Sparte für Unternehmen) ihre Neuheiten.
Strategische Neuausrichtung und Logistik-Power
Der Ausrichter, die Brack.Alltron Gruppe, unterstreicht mit diesem Event seine Position im Schweizer Markt. Für das Handelsunternehmen Brack ist die enge Verzahnung von Handelskompetenz und effizienter Logistik entscheidend. Nach dem Rebranding, bei dem aus Brack.ch die Marke «Brack» wurde, folgten ein neuer Webseitenauftritt und eine aktualisierte App, um das Kundenerlebnis zu optimieren. Ein wesentlicher Eckpfeiler des Erfolgs ist das vollautomatische Lager in Willisau, das kontinuierlich ausgebaut wird. Mit diesem Lager, das ein AutoStore-System mit Robotern nutzt, verfügt Brack über etwa 300 000 feste Lagerprodukte und positioniert sich aggressiv am Markt. Werktags bis 20 Uhr bestellte Artikel werden in der Regel am nächsten Arbeitstag geliefert.
Konkurrenz und Lieferversprechen im Fokus
In der logistischen Auseinandersetzung mit Konkurrenten wie Amazon und Digitec, wobei Digitec als grosser Händler auch Produkte von Alltron bezieht, spielt die eigene Lieferfähigkeit eine zentrale Rolle. Im hart umkämpften E-Commerce-Markt grenzt sich Brack.Alltron durch die Schweizer Logistik-Power ab: Während Mitbewerber ihr Same-Day-Angebot eingestellt haben, bietet Brack.Alltron weiterhin die Same-Day-Zustellung (Zustellung am selben Abend zwischen 16:30 Uhr und 21 Uhr) bei Bestellungen bis 10 Uhr morgens an. Zudem stellt die Spätbestellfrist bis 20 Uhr mit garantierter Lieferung am nächsten Arbeitstag einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im B2B- und B2C-Geschäft dar.
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