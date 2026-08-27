Brack.Alltron CONNECT 2026: Die wichtigste ICT-Leitmesse der Schweiz

Aussteller-Highlights: Von High-End-PCs bis Wi-Fi-7-Routern

Zu den konkreten Aussteller-Hinguckern gehören bei Medion neue High End-PCs wie der Tank x10/x15 sowie Tower-Modelle für das Mainstream- und Entry-Level-Segment. Asus zeigt neue ExpertBooks und lockt Besucher mit einem Gewinnspiel. Fritz! präsentiert den Fritz!Box-6835-5G-Router mit Wi-Fi-7-Unterstützung. TP-Links Business-Sparte Vigi fokussiert auf das Omada ER707-M2, ein performantes 2.5G-Gateway für Unternehmen. Dieses Gerät ist nahtlos in das Omada-Software-Defined-Networking-System (SDN) integriert, bietet neben zwei 2.5-Gigabit-Ports eine SFP-Schnittstelle für Glasfaserverbindungen und unterstützt bis zu vier WAN-Ports für redundante Internetverbindungen oder Lastverteilung. Epson und HP rücken ihre wiederbefüllbaren Tintenstrahldrucker-Serien (EcoTank und Smart Tank) ins Rampenlicht. Letztere zeigt zudem einen modernen Workplace-Arbeitsplatz mit dem gekrümmten Ultra-Wide-Monitor-Aushängeschild. Summa summarum besteht der moderne Arbeitsplatz aus dem 49”-Docking- und Multimedia-Display (549pm). Der Bildschirm ersetzt dabei zwei 27-Zoll-QHD-Bildschirme, bietet eine integrierte Dockingfunktionalität, sowie eine Webcam und Lautsprecher. Beim Notebook handelt es sich um das EliteBook X G1i. Bei der Maus und dem Keyboard kommen HPs 725 Keyboard & Mouse als Business-Bestandteil des zum Einsatz.

Targus präsentiert seine neuesten Lösungen im Bereich Mobile Computing-Zubehör, darunter Batterypacks. Konkret: Targus erweiterte sein Zubehör-Portfolio um leistungsstarke HyperJuice-Akkupacks (wie das Modell 245W USB-C mit 100Wh), die speziell für das schnelle Laden mehrerer mobiler High-End-Geräte unterwegs konzipiert sind.