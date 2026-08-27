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Daniel Bader
27. Aug 2026
Lesedauer 5 Min.

Brack.Alltron CONNECT 2026: Die wichtigste ICT-Leitmesse der Schweiz

Auf der CONNECT 2026 von Brack.Alltron am 26. und 27. August 2026 in Zürich-Oerlikon treffen sich ICT-Professionals zur wichtigsten Fachmesse der Branche. In der Halle 550 präsentiert der Veranstalter Brack.Alltron unter dem Motto «Unboxing Tomorrow» an zwei Tagen die neuesten Trends und Lösungen. PCtipp ist live vor Ort und zeigt die Aussteller und Trends.

Die ICT-Leitmesse CONNECT 2026 in Zürich-Oerlikon 

© PCtipp

Die Messe steht ICT-Fachhändlern, Integratoren und IT-Verantwortlichen am Mittwoch von 13 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 17 Uhr offen. Als Business-Leitmesse zielt die CONNECT darauf ab, Herstellern und Händlern eine Plattform für Networking und Wissenstransfer zu bieten. Über 90 Aussteller zeigen ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen. Alphabetisch geordnet präsentierten unter anderem Asus, BenQ, Epson, Fritz!, HP, Jabra, LG, Medion, Samsung, Sony, Synology, Targus sowie TP-Link/Vigi (Sparte für Unternehmen) ihre Neuheiten.

Zwei der Brack.Alltron-Macher (v.l.n.r.): Andrej Golob (Chief Sales Officer) und Dr. Stefan Fraude (Chief Executive Officer)

 © PCtipp

Strategische Neuausrichtung und Logistik-Power

Der Ausrichter, die Brack.Alltron Gruppe, unterstreicht mit diesem Event seine Position im Schweizer Markt. Für das Handelsunternehmen Brack ist die enge Verzahnung von Handelskompetenz und effizienter Logistik entscheidend. Nach dem Rebranding, bei dem aus Brack.ch die Marke «Brack» wurde, folgten ein neuer Webseitenauftritt und eine aktualisierte App, um das Kundenerlebnis zu optimieren. Ein wesentlicher Eckpfeiler des Erfolgs ist das vollautomatische Lager in Willisau, das kontinuierlich ausgebaut wird. Mit diesem Lager, das ein AutoStore-System mit Robotern nutzt, verfügt Brack über etwa 300 000 feste Lagerprodukte und positioniert sich aggressiv am Markt. Werktags bis 20 Uhr bestellte Artikel werden in der Regel am nächsten Arbeitstag geliefert.

Volle Gänge auf der ICT-Leitmesse der CONNECT 2026 in Zürich-Oerlikon 

 © PCtipp

Konkurrenz und Lieferversprechen im Fokus

In der logistischen Auseinandersetzung mit Konkurrenten wie Amazon und Digitec, wobei Digitec als grosser Händler auch Produkte von Alltron bezieht, spielt die eigene Lieferfähigkeit eine zentrale Rolle. Im hart umkämpften E-Commerce-Markt grenzt sich Brack.Alltron durch die Schweizer Logistik-Power ab: Während Mitbewerber ihr Same-Day-Angebot eingestellt haben, bietet Brack.Alltron weiterhin die Same-Day-Zustellung (Zustellung am selben Abend zwischen 16:30 Uhr und 21 Uhr) bei Bestellungen bis 10 Uhr morgens an. Zudem stellt die Spätbestellfrist bis 20 Uhr mit garantierter Lieferung am nächsten Arbeitstag einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil im B2B- und B2C-Geschäft dar.

Impressionen von der CONNECT 2026

© PCtipp
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Aussteller-Highlights: Von High-End-PCs bis Wi-Fi-7-Routern

Zu den konkreten Aussteller-Hinguckern gehören bei Medion neue High End-PCs wie der Tank x10/x15 sowie Tower-Modelle für das Mainstream- und Entry-Level-Segment. Asus zeigt neue ExpertBooks und lockt Besucher mit einem Gewinnspiel. Fritz! präsentiert den Fritz!Box-6835-5G-Router mit Wi-Fi-7-Unterstützung. TP-Links Business-Sparte Vigi fokussiert auf das Omada ER707-M2, ein performantes 2.5G-Gateway für Unternehmen. Dieses Gerät ist nahtlos in das Omada-Software-Defined-Networking-System (SDN) integriert, bietet neben zwei 2.5-Gigabit-Ports eine SFP-Schnittstelle für Glasfaserverbindungen und unterstützt bis zu vier WAN-Ports für redundante Internetverbindungen oder Lastverteilung. Epson und HP rücken ihre wiederbefüllbaren Tintenstrahldrucker-Serien (EcoTank und Smart Tank) ins Rampenlicht. Letztere zeigt zudem einen modernen Workplace-Arbeitsplatz mit dem gekrümmten Ultra-Wide-Monitor-Aushängeschild. Summa summarum besteht der moderne Arbeitsplatz aus dem 49”-Docking- und Multimedia-Display (549pm). Der Bildschirm ersetzt  dabei zwei 27-Zoll-QHD-Bildschirme, bietet eine integrierte Dockingfunktionalität, sowie eine Webcam und Lautsprecher. Beim Notebook handelt es sich um das EliteBook X G1i. Bei der Maus und dem Keyboard  kommen HPs 725 Keyboard & Mouse als Business-Bestandteil des zum Einsatz. 
Targus präsentiert seine neuesten Lösungen im Bereich Mobile Computing-Zubehör, darunter Batterypacks. Konkret: Targus erweiterte sein Zubehör-Portfolio um leistungsstarke HyperJuice-Akkupacks (wie das Modell 245W USB-C mit 100Wh), die speziell für das schnelle Laden mehrerer mobiler High-End-Geräte unterwegs konzipiert sind.

Weitere Impressionen von der CONNECT 2026

© PCtipp
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Ergänzend zeigt der Hersteller seine neuesten universellen EcoSmart- und Thunderbolt-5-Dockingstations, die neben hoher Multi-Display-Performance auf Nachhaltigkeit durch die Verwendung recycelter Kunststoffe setzen. Synology wiederum zeigt fortschrittliche NAS- und Speichersysteme für Unternehmen. Samsung, als «Presenting Partner» auftretend, beeindruckt mit Neuheiten aus seinem umfangreichen ICT-Portfolio, darunter das Galaxy Z Fold6 Enterprise Edition und das Galaxy Tab S10 Ultra Enterprise Edition. Diese Enterprise-Editions sind speziell für Geschäftskunden konzipiert und bieten erweiterte Sicherheits- und Management-Funktionen, wie z.B. eine einjährige Lizenz für Knox Suite sowie garantierte Sicherheits-Updates über fünf Jahre. Zusätzlich zeigte Samsung mit den Modellen Smart Monitor M8 (M80D) und dem Ultrawide-Gaming-Monitor Odyssey OLED G9 moderne Display-Lösungen für produktives Arbeiten und immersive Unterhaltung.

Fazit

Die CONNECT 2026 hat ihren Status als ICT-Leitmesse in der deutschsprachigen Schweiz bestätigt. Der Fokus auf Fachbesucher und das breite Ausstellerspektrum bieten einen sachlichen Überblick über marktrelevante Neuheiten. Daumen hoch. Besonders die Integration konkreter Produktlösungen namhafter Hersteller – von Netzwerktechnik über Business-Laptops bis hin zu Peripherie – unterstreicht den cleveren Praxisbezug des Events. Ohne übertriebene Marketing-Versprechen liefert Brack.Alltron mit der Zürcher-Leitmesse eine solide Plattform, die die aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten im ICT-Channel widerspiegelt. Da Hersteller ihre B2B-Lösungen selten direkt vermarkten, bildet die Kombination aus dem Distributor Alltron und lokalen Systemintegratoren weiterhin das Rückgrat für die IT-Versorgung von KMU und Grossunternehmen. Das zeigt, dass der indirekte Vertriebskanal in der Schweiz weiterhin eine hohe Bedeutung hat und durch Events wie die CONNECT effizient unterstützt wird. Unterm Strich: Die Messe ist damit der wertvolle Impulsgeber für ICT-Profis in der Schweiz.

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