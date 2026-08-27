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Sascha Zäch
27. Aug 2026
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

PCtipp 9/2026: mit diesen Themen ab dem 28. August 2026 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 9/2026 ab dem 28. August 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.
PCtipp 9/2026

PCtipp 9/2026

© PCtipp

PCtipp 9/2026

 © PCtipp

Ab dem 28. August 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 9/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Chaos im Smarthome vermeiden

Mittlerweile sind Smarthome-Geräte richtig praktisch. Sie optimieren die Sicherheit, den Stromverbrauch sowie den Komfort im eigenen Heim und nehmen einem viel Arbeit ab. Allerdings tummeln sich in diesem Bereich viele Standards und Fachbegriffe, die den Kauf und das Einrichten nicht gerade erleichtern. Auch für das Zusammenspiel der Hardware ist die richtige Norm zentral. Wir erklären, was die einzelnen Standards können, was beim Kauf wirklich wichtig ist und wo die Fallstricke liegen.

© PCtipp/Erstellt mit Google Gemini

Der grosse Peripherie-Guide

Vom Monitor über die Maus und Tastatur bis hin zu externen Festplatten. Es gibt zahlreiche nützliche Peripherie, die PCs und Notebooks massiv aufwertet. Unser grosser Ratgeber hilft beim Einkauf.

Windows 11 von Müll befreien

Windows-PCs kommen teils bereits ab Werk mit viel Ballast, oder es sammelt sich über die Monate und Jahre viel Überflüssiges an, was das System bremst und unnötig belastet. Mit unseren Tipps säubern Sie Windows, damit es flüssiger läuft und sicherer ist.
 

© PCtipp/Erstellt mit Google Gemini

VPN-Tools im Vergleich

VPN ist besonders praktisch, wenn man über öffentliche WLANs unterwegs oder in den 
Ferien Onlinezahlungen, E-Banking oder andere heikle Dienste ausführt. Unser Vergleich zeigt, welche VPN-Tools überzeugen.

Sicherheit ohne Passwort

Das Erzeugen, Merken und Eingeben von Passwörtern ist umständlich und lästig. Die sogenannten Passkeys wollen Abhilfe schaffen. Sie ermöglichen es, sich mittels Finger­abdruck, Gesichtserkennung oder PIN anzumelden. Eine Anleitung.

© Shutterstock

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