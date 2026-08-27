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PCtipp 9/2026: mit diesen Themen ab dem 28. August 2026 am Kiosk erhältlich
Ab dem 28. August 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 9/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:
Chaos im Smarthome vermeiden
Mittlerweile sind Smarthome-Geräte richtig praktisch. Sie optimieren die Sicherheit, den Stromverbrauch sowie den Komfort im eigenen Heim und nehmen einem viel Arbeit ab. Allerdings tummeln sich in diesem Bereich viele Standards und Fachbegriffe, die den Kauf und das Einrichten nicht gerade erleichtern. Auch für das Zusammenspiel der Hardware ist die richtige Norm zentral. Wir erklären, was die einzelnen Standards können, was beim Kauf wirklich wichtig ist und wo die Fallstricke liegen.
Der grosse Peripherie-Guide
Vom Monitor über die Maus und Tastatur bis hin zu externen Festplatten. Es gibt zahlreiche nützliche Peripherie, die PCs und Notebooks massiv aufwertet. Unser grosser Ratgeber hilft beim Einkauf.
Windows 11 von Müll befreien
Windows-PCs kommen teils bereits ab Werk mit viel Ballast, oder es sammelt sich über die Monate und Jahre viel Überflüssiges an, was das System bremst und unnötig belastet. Mit unseren Tipps säubern Sie Windows, damit es flüssiger läuft und sicherer ist.
VPN-Tools im Vergleich
VPN ist besonders praktisch, wenn man über öffentliche WLANs unterwegs oder in den
Ferien Onlinezahlungen, E-Banking oder andere heikle Dienste ausführt. Unser Vergleich zeigt, welche VPN-Tools überzeugen.
Sicherheit ohne Passwort
Das Erzeugen, Merken und Eingeben von Passwörtern ist umständlich und lästig. Die sogenannten Passkeys wollen Abhilfe schaffen. Sie ermöglichen es, sich mittels Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder PIN anzumelden. Eine Anleitung.
Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!
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