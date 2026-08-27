PCtipp 9/2026: mit diesen Themen ab dem 28. August 2026 am Kiosk erhältlich

Der grosse Peripherie-Guide

Vom Monitor über die Maus und Tastatur bis hin zu externen Festplatten. Es gibt zahlreiche nützliche Peripherie, die PCs und Notebooks massiv aufwertet. Unser grosser Ratgeber hilft beim Einkauf.

Windows 11 von Müll befreien

Windows-PCs kommen teils bereits ab Werk mit viel Ballast, oder es sammelt sich über die Monate und Jahre viel Überflüssiges an, was das System bremst und unnötig belastet. Mit unseren Tipps säubern Sie Windows, damit es flüssiger läuft und sicherer ist.

