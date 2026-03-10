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Boris Boden
10. Mär 2026
Lesedauer 2 Min.

Apostrophy

Gigaset setzt auf souveränes Mobile-OS aus der Schweiz

Der Hersteller aus Bocholt kooperiert mit dem Schweizer OS-Spezialisten Apostrophy. Ziel ist es, mobile Geräte für Behörden, regulierte Branchen und grosse Organisationen mit stärker kontrollierbaren Betriebssystemfunktionen auszustatten.
© (Quelle: Gigaset)

Gigaset will sein Angebot für Unternehmenskunden um Funktionen für mehr Datensouveränität erweitern. Dafür hat das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem Schweizer Anbieter Apostrophy geschlossen, der auf mobile Betriebssysteme für Enterprise-Anwendungen spezialisiert ist.

Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen souveräne Betriebssystemfunktionen in das Enterprise-Portfolio von Gigaset integriert werden. Die Lösung richtet sich insbesondere an öffentliche Einrichtungen, regulierte Branchen sowie grössere Unternehmensinstallationen, die höhere Anforderungen an Kontrolle, Auditierbarkeit und Compliance bei mobilen Endgeräten haben. „Wir freuen uns, die souveränen OS-Funktionen von Apostrophy in unser Enterprise-Portfolio zu integrieren“, sagt Hillson Cheung, President of Telecommunications Products beim Gigaset-Mutterkonzern VTech. Die Partnerschaft solle helfen, „sichere und regelkonforme Technologielösungen“ für Unternehmenskunden bereitzustellen.

Apostrophy stellt dafür eine mobile Betriebssystemplattform bereit, die auf diese Anforderungen zugeschnitten ist und künftig auf Gigaset-Geräten eingesetzt werden soll. Hintergrund ist die wachsende Nachfrage nach Technologien, bei denen Organisationen mehr Kontrolle über Software, Daten und Sicherheitsprozesse erhalten und weniger von den klassischen Plattform-Ökosystemen abhängig sind.

Das von Apostrophy entwickelte Betriebssystem AphyOS wurde erst kürzlich vorgestellt. Es kann laut Anbieter sowohl in Cloud- als auch in On-Premises-Umgebungen betrieben werden und richtet sich an Organisationen, die ihre mobilen Geräte zentral verwalten und stärker kontrollieren möchten.

Bei Gigaset ist die Kooperation Teil der Strategie, das Geschäft mit Enterprise-Lösungen auszubauen. Seit der Übernahme durch den Hongkonger Konzern VTech im Jahr 2024 richtet das Unternehmen sein Portfolio stärker auf Geschäftskunden aus.

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