Gmail: Google macht es einfacher, smarte Funktionen zu deaktivieren

Einzelne dieser intelligenten Funktionen zu aktivieren (oder zu deaktivieren), ist nicht neu. Bisher finden Sie die eingangs erwähnten Funktionen separat in den Einstellungen unter Allgemein. Neu ist, dass Nutzer klarer entscheiden können, ob sie der Datenverarbeitung zustimmen wollen, beispielsweise weil es einfach und zeitsparend ist, – oder nicht.

Googles Smart Features funktionieren (in Gmail, Meet und Chat), indem Googles Algorithmen die E-Mails scannen und nach relevanten Informationen suchen. «Wie bisher werden diese intelligenten Funktionen durch die Verwendung automatisierter Algorithmen und nicht durch manuelle Überprüfung bereitgestellt», heisst es im Google-Blog dazu.

Demnach können Nutzer, die smarte Funktionen nicht nutzen möchten, «in den kommenden Wochen» diese direkt in den Einstellungen deaktivieren.