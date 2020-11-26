GMX: intelligentes Postfach ab sofort verfügbar

Der deutsche E-Mail-Anbieter GMX startet in der Schweiz das intelligente Postfach. Dadurch sollen GMX-Nutzerinnen und -Nutzer von mehr Ordnung im Posteingang profitieren. Eingehende E-Mails werden neu nach den Themen Allgemein, Social Media, Newsletter und Bestellungen kategorisiert. Wer möchte, kann separat der Paketverfolgung oder personalisierter Werbung zustimmen (auch später via Einstellungen möglich).

«Das E-Mail-Konto entwickelt sich immer mehr zu einem elektronischen Gedächtnis. Neben privater Korrespondenz sammeln sich hier automatisierte Bestell- und Versandbestätigungen, Rechnungen, Verträge, Buchungsbestätigungen und andere wichtige Dokumente. Mit dem Intelligenten Postfach wollen wir die Mail-Flut handhabbar machen und dem Nutzer einen besseren Überblick im Posteingang bieten», wird Jan Oetjen, Geschäftsführer von GMX, in einer Mitteilung zitiert.

Newsletter bequemer abbestellen

In Ihrem intelligenten Postfach wird unter anderem automatisch ein Ordner Newsletter erstellt. Bei der Redaktorin wurden diverse Newsletter automatisch diesem Ordner zugeteilt. Dies erleichtert die Organisation. Zudem: Unerwünschte Newsletter können Sie nun über einen Button abbestellen, der sich immer an der gleichen Stelle befindet. Dadurch ersparen Sie sich das jeweilige Abmelden via Abmeldelink und Aufrufen einer Webseite des Absenders.