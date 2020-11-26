Anzeige
Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
26. Nov 2020
Lesedauer 3 Min.

Smarte Funktionen

GMX: intelligentes Postfach ab sofort verfügbar

Wer das intelligente Postfach aktiviert bzw. den neuen AGB zustimmt, bei dem werden eingehende E-Mails nach Allgemein, Social Media, Newsletter und Bestellungen sortiert.
© (Quelle: Screenshot/PCtipp.ch)

Der deutsche E-Mail-Anbieter GMX startet in der Schweiz das intelligente Postfach. Dadurch sollen GMX-Nutzerinnen und -Nutzer von mehr Ordnung im Posteingang profitieren. Eingehende E-Mails werden neu nach den Themen Allgemein, Social Media, Newsletter und Bestellungen kategorisiert. Wer möchte, kann separat der Paketverfolgung oder personalisierter Werbung zustimmen (auch später via Einstellungen möglich).

«Das E-Mail-Konto entwickelt sich immer mehr zu einem elektronischen Gedächtnis. Neben privater Korrespondenz sammeln sich hier automatisierte Bestell- und Versandbestätigungen, Rechnungen, Verträge, Buchungsbestätigungen und andere wichtige Dokumente. Mit dem Intelligenten Postfach wollen wir die Mail-Flut handhabbar machen und dem Nutzer einen besseren Überblick im Posteingang bieten», wird Jan Oetjen, Geschäftsführer von GMX, in einer Mitteilung zitiert.

Newsletter bequemer abbestellen

In Ihrem intelligenten Postfach wird unter anderem automatisch ein Ordner Newsletter erstellt. Bei der Redaktorin wurden diverse Newsletter automatisch diesem Ordner zugeteilt. Dies erleichtert die Organisation. Zudem: Unerwünschte Newsletter können Sie nun über einen Button abbestellen, der sich immer an der gleichen Stelle befindet. Dadurch ersparen Sie sich das jeweilige Abmelden via Abmeldelink und Aufrufen einer Webseite des Absenders.

Nun kann man Newsletter einfacher abbestellen

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Hinweis: Hierfür muss das Mailing von GMX als legitim eingestuft sein und ein gültiger Abmeldelink vorhanden sein.

Automatische Sortierung nach AGB-Update

GMX hat seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) angepasst. Nach Zustimmung der Nutzer treten diese in Kraft und ermöglichen die automatische Sortierung der E-Mails in die neue Ordnerstruktur des intelligenten Postfachs.

Die Einstellungen können Sie jederzeit ändern

 © Quelle: Screenshot/PCtipp.ch

Wer weiterführende manuelle Qualitätsoptimierung möchte, der muss diesen separat einwilligen. Wer das intelligente Postfach nicht mehr nutzen möchte, kann seine Zustimmung auch nach dem AGB-Update jederzeit wederrufen. Gehen Sie hierzu zu den Einstellungen und unter dem Menüpunkt Ordner zu  Intelligentes Postfach. Durch Entfernen des Häkchens und bestätigen mittels OK wird es entfernt.

Für das intelligente Postfach gelten die europäischen Datenschutzbestimmungen.

Inhalt

Kommentare

E-Mail Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare