Warnung
Google-Anzeige führt zu Fake-Tickets für «Lindt Home of Chocolate»
cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Fake-Tickets für «Lindt Home of Chocolate».
Die Betrugsmasche
Wer bei Google nach Begriffen rund um das Thema „Lindt Home of Chocolate“ sucht, sieht ganz oben mehrere bezahlte Einträge – sogenannte Google Ads. Es ist möglich, dass solche Anzeigen nicht auf das offizielle Angebot führen, sondern auf eine gefälschte Webseite.
Die betrügerische Seite sieht auf den ersten Blick der offiziellen Website zum Verwechseln ähnlich. Grosse Bilder, funktionierende Unterseiten und ansprechendes Design vermitteln ein glaubwürdiges Bild. Das Angebot wird analog zur echten Seite präsentiert – inklusive Ticketkategorien und Kalenderansicht.
Screenshot der gefälschten Webseite
Für den Ticketkauf wird man schliesslich auf eine andere Seite weitergeleitet, auf der der Zahlungsvorgang abgewickelt wird. Die bestellten Tickets werden jedoch nie versendet. In manchen Fällen versuchen die Täter zudem, höhere Beträge als angegeben abzubuchen.
Screenshot Bezahlseite
Was muss ich tun
- Überprüfen Sie in der Google-Suche, was Ihnen als Ergebnis angezeigt wird.
- Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben.
Ich habe meine Daten preisgegeben
- Informieren Sie umgehend Ihr Kreditkarten-/Finanzinstitut und lassen Sie die involvierten Zugangsdaten und Kreditkarte sperren.
- Begeben Sie sich nach telefonischer Voranmeldung zu Ihrer örtlichen Stelle der Kantonspolizei und erstatten Sie Anzeige.
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