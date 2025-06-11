Google-Anzeige führt zu Fake-Tickets für «Lindt Home of Chocolate»

cybercrimepolice.ch der Kantonspolizei Zürich muss wieder eine Warnung aussprechen. Dieses Mal geht es um Fake-Tickets für «Lindt Home of Chocolate».

Die Betrugsmasche

Wer bei Google nach Begriffen rund um das Thema „Lindt Home of Chocolate“ sucht, sieht ganz oben mehrere bezahlte Einträge – sogenannte Google Ads. Es ist möglich, dass solche Anzeigen nicht auf das offizielle Angebot führen, sondern auf eine gefälschte Webseite.

Die betrügerische Seite sieht auf den ersten Blick der offiziellen Website zum Verwechseln ähnlich. Grosse Bilder, funktionierende Unterseiten und ansprechendes Design vermitteln ein glaubwürdiges Bild. Das Angebot wird analog zur echten Seite präsentiert – inklusive Ticketkategorien und Kalenderansicht.

Screenshot der gefälschten Webseite