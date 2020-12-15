Neue Funktionen
Google Earth erhält Dark Mode und Standortanzeige
Google hat endlich den Dark Mode für Google Earth eingeführt. Ausserdem wird neu die Standortanzeige angezeigt, wie Caschys Blog berichtet. Beide Funktionen sind ab sofort sowohl für die Webversion als auch für die Apps (Android, iOS) verfügbar.
Den Dunkelmodus erhalten Sie, wenn Sie auf das Hamburger-Menü klicken, zu Einstellungen gehen, schliesslich bis zu Anwendungsdesign scrollen und dort Dunkles Design wählen. Nach einem Klick auf Speichern wird der Dark Mode übernommen.
Neu ist ausserdem der blaue Mein-Standort-Punkt, den man von Google Maps kennt. Wenn Ihre Netzverbindung sehr gut ist, wird ein eher kleiner MyLocation-Punkt angezeigt, bei schlechterem Netz wird dieser eher grösser dargestellt, da Google weniger Vertrauen in den geschätzten Standort hat, wie es in diesem Supporteintrag (englisch) heisst.
Um den blauen Punkt (My Location) zu sehen, tippen Sie in der App oder Webversion auf die Zu-meinem-Standort-Fliegen-Taste. Nachdem der digitale 3D-Globus zu Ihrem Standort herangezoomt hat, sehen Sie, wie von Google Maps gewohnt, Ihren Standort mit dem blauen Punkt angezeigt.
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