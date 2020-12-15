Google Earth erhält Dark Mode und Standortanzeige

Google hat endlich den Dark Mode für Google Earth eingeführt. Ausserdem wird neu die Standortanzeige angezeigt, wie Caschys Blog berichtet. Beide Funktionen sind ab sofort sowohl für die Webversion als auch für die Apps (Android, iOS) verfügbar.

Den Dunkelmodus erhalten Sie, wenn Sie auf das Hamburger-Menü klicken, zu Einstellungen gehen, schliesslich bis zu Anwendungsdesign scrollen und dort Dunkles Design wählen. Nach einem Klick auf Speichern wird der Dark Mode übernommen.