Google stellt jedes Jahr im Dezember die Begriffe vor, die in der Schweiz im jeweiligen Jahr einen besonders grossen Anstieg in der Google Suche verzeichneten, dies im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum im Vorjahr.

Allgemeine Suchbegriffe

Das Jahr 2024 war geprägt von einer Vielzahl an Anlässen. Dies spiegelte sich auch in der Google-Suche wider. An der Spitze der beliebtesten Suchanfragen steht die Fussball-EM, die im vergangenen Sommer in Deutschland stattfand. Platz zwei geht an Nemo: Das Musiktalent aus Biel errang im Mai den Sieg am Eurovision Song Contest für die Schweiz. Mit der Copa America, der südamerikanischen Kontinentalmeisterschaft, rundet ein weiteres Fussball-Turnier das Podium ab.

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Schlagzeilen

Liam Payne war Teil von One Direction, einer der erfolgreichsten Boygroups aller Zeiten. Sein überraschender Tod im Oktober schockierte die Musikwelt und beherrschte lange Zeit die Schlagzeilen. Grosse mediale Aufmerksamkeit erhielt auch ein Instagram-Post der Politikerin Sanija Ameti. Sie gab in der Folge ihren Rücktritt aus der Leitung der Zürcher GLP bekannt und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Mann oder Frau? Diese Fragen stellen sich viele bei Imane Khelif. Die algerische Boxerin hat eine Kontroverse um ihr Startrecht bei den Olympischen Spielen ausgelöst.

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Persönlichkeiten Schweiz

Mit dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2024 hat sich Nemo ins Rampenlicht des internationalen Musikbusinesses katapultiert. Das Interesse an dem 25-jährigen Gesangstalent ist riesig, was mit dem grössten Suchanstieg zu Schweizer Persönlichkeiten in der Google Suche belohnt wird. Auf Platz zwei schafft es die Politikerin Sanija Ameti. Abgerundet wird das Podium durch den Fussballer Xherdan Shaqiri, der im Sommer zurück in seine Heimat zum FC Basel gewechselt ist.

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Persönlichkeiten International

Das Rennen zwischen Donald Trump und Kamala Harris um die Präsidentschaft der Vereinigten Staaten war bis zum Ende offen. Genau wie bei der Wahl selbst setzt sich Donald Trump auch beim Ranking der in der Schweiz beliebtesten Suchanfragen zu internationalen Persönlichkeiten die Krone auf. Kamala Harris landet hier, hinter der an Krebs erkrankten Kate Middleton, auf Platz drei.

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Sportler

2024 war ein Jahr voller sportlicher Höhepunkte. Im Sommer fanden mit der Fussball-EM sowie den Olympischen Spielen gleich zwei Grossveranstaltungen statt. Entsprechend finden sich in der Liste der beliebtesten Suchanfragen zu Athleten neben zahlreichen Fussballern unter anderem auch Athletinnen, die bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris an den Start gegangen sind. Besonders grosses Interesse hatten die Schweizer an Fussballer Lamine Yamal, Boxerin Imane Khelif und Turnerin Simone Biles.

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Abschiede

Der Tod des früheren One-Direction-Stars Liam Payne hat Mitte Oktober Millionen von Fans erschüttert. Denn viele seiner Anhänger hatten auf ein Comeback der Band gehofft. Im August 2024 starb die französische Kinolegende Alain Delon. Er war einer der bekanntesten Schauspieler Europas und hat in mehr als 80 Filmen mitgewirkt. Der tödliche Sturz von Muriel Furrer bei der Rad-WM in Zürich hat der Sportwelt einen Schock versetzt. Die Nachwuchsfahrerin galt als vielversprechendes Rad-Talent und gewann mit der Schweizer Team-Staffel im Mai Bronze bei der Mountainbike-EM.

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Fragen an Google

Drehten sich im Jahr 2023 viele der Wie-, Was- und Warum-Fragen ums Thema Künstliche Intelligenz, zeigen sich die in diesem Jahr besonders häufig nachgeschauten Fragen thematisch breit gefächert. Bei den Wie-Fragen dominiert die Frage nach der Anzahl der Gemeinden in der Schweiz. Beim ‘Warum?’ macht sich die Schweizer Bevölkerung allem voran Gedanken, warum Xherdan Shaqiri nicht spielt. Und beim ‘Was?’ wird primär der Bedeutung des Jugendwortes Talahon auf den Grund gegangen.

Wie-Fragen

Wie viele Gemeinden hat die Schweiz? Wie viele Besucher hat der Europapark im Jahr? Wie alt ist Trump? Wie entstehen Polarlichter? Wie viele Ecken hat ein Stoppschild? Wie heisst der Urkontinent in der Kontinentalverschiebungstheorie? Wie alt ist Roland Kaiser? Wie feiert man den Nationalfeiertag in der Schweiz? Wie alt ist Nemo? Wie viele Bezirke hat der Kanton Freiburg?

Was-Fragen

Was ist ein Talahon? Was ist non-binär? Was ist ein Pager? Was liegt mitten in der Schweiz? Was feiert man an Ostern? Was ist ein Glitzerkind? Was ist Fällelern? Was ist ein Kalifat? Was ist in Rafah passiert? Was hat der Hase mit Ostern zu tun?

Warum-Fragen

Warum spielt Shaqiri nicht? Warum klappern Störche? Warum regnet es so viel? Warum trägt Mbappé eine Maske? Tatort, warum Kritik? Warum nehme ich nicht ab? Warum greift Iran Israel an? Warum kein Fleisch an Karfreitag? Warum streiken die Bauern? Warum wird CPU kurz langsam beim Gaming?

Alle Informationen zum Jahresrückblick 2024 der Schweiz und weltweit finden Sie auf:

https://trends.withgoogle.com/year-in-search/2024/ch/