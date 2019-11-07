Anzeige
Anzeige
claudia-maag.jpg
Claudia Maag
7. Nov 2019
Lesedauer 2 Min.

News

Google Maps: «Entdecken»-Tasten werden auf Karte dargestellt

Buttons zu «Entdecken»-Themen wie Restaurants, Hotels, Attraktionen oder Lebensmittel werden direkt auf der Karte angezeigt.

Die Verknüpfungen sind neu fix direkt über der Karte zu finden

© Quelle: PCtipp.ch

Google Maps zeigt schon seit einer Weile Vorschläge zu Restaurants, Cafés etc. in der Nähe an, die für uns interessant sein könnten.

Neu werden unter dem Erkunden-Tab, gleich unterhalb des Suchfelds, Buttons mit Verknüpfungen direkt auf der Karte angezeigt: Restaurants, Kaffee, Lebensmittel, Attraktionen, Hotels, Apotheken, Tankstellen und mehr (siehe Screenshots).

Die Verknüpfungen sind neu fix direkt über der Karte zu finden

 © Quelle: PCtipp.ch

Durch ein Tippen darauf werden z.B. Apotheken in der Nähe einerseits auf der Karte angezeigt, andererseits öffnet sich die Detailansicht. Bei Restaurants finden sich Name, Bewertung, Adresse, Öffnungszeiten und Link zur Speisekarte, wenn verfügbar.

Um weitere Buttons/Entdecken-Kategorien anzuzeigen, wischen Sie nach rechts und gehen zu Mehr. Oben sehen Sie die Themenbereiche Essen & Trinken, Mögliche Aktivitäten, Einkaufen und Dienstleistungen. Pro Kategorie gibt es weitere Buttons,  z.B. Bibliotheken oder Parks oder Livemusik.

Allerdings werden diese dann nicht fix auf der Karte angezeigt und man kann sie derzeit nicht ausblenden, falls man sie nicht nutzen möchte.

Kommentare

Navigation Firmen Internet Zubehör Internet & Sicherheit
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Neue Batterie erhöht Reichweite von E-Autos erheblich
Ein neues Batteriedesign verlängert die Reichweite von Elektrofahrzeugen und die Lebensdauer tragbarer Elektronikgeräte, weil es die Kapazität des Speichers entscheidend vergrössert. 
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
30. Mär 2026
News
Neue PCtipp Website
Seit Montagnachmittag ist die neue PCtipp Website online. Sie ist schnell, schlank und auf allen Geräten abrufbar.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
News
Sunrise passt Roaming-Optionen an
Sunrise packt neu mehr Leistung in die Roaming-Optionen für beliebte Reiseziele in Europa, Nordamerika und vielen weiteren Ländern – zu gleichen oder tieferen Preisen.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
23. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare