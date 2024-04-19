Google Maps-Funktionen für nachhaltigeres Reisen

Zürich erhält in den kommenden Wochen als eine von ca. 15 Städten Zugang zu einem Pilot-Feature von Google Maps, welches dabei hilft, Alternativen zu Autofahrten zu finden. Falls eine Route zu Fuss oder mit dem öffentlichen Verkehr vergleichbar lange und praktisch ist, wird diese künftig bei der Planung einer Autofahrt ebenfalls vorgeschlagen. Das Feature kommt auch bei ausgewählten Verbindungen in Google Flights zum Einsatz, um vergleichbare Zugrouten aufzuzeigen.

Informationen zu Zugverbindungen und Ticketpreisen werden in der Google Suche direkt einsehbar und z.B. mit dem SBB-Ticketshop verlinkt, wodurch die Nutzerinnen und Nutzer ihre Reise unkompliziert antreten können. Der Blogbeitrag “New ways we’re helping reduce transportation and energy emissions” von Chief Sustainibility Officer Kate Brandt gibt einen tieferen Einblick in Googles Engagement zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs.

Die verfügbare Ladestation rechtzeitig erreichen

Elektrische Fahrzeuge werden immer beliebter, wobei der Zugang zu Ladestationen ein wichtiges Kriterium für jede Reise bleibt. Gerade an weniger vertrauten Orten ist es nicht immer einfach, eine nahegelegene und freie Station zu finden. Aus diesem Grund zeigt Google Maps während der Fahrt künftig automatisch relevante Stationen inklusive Verfügbarkeit, Ladegeschwindigkeit und Standortbeschreibungen.

Knappe Energieressourcen können durch gute Planung vermieden werden. Da Ladepausen auf längeren Reisen essentiell sind, hilft Google Maps bereits im Vorfeld. Für den Routenvorschlag wird der Energieverbrauch prognostiziert und entsprechend passende Ladestationen empfohlen. Weitere Informationen zu den neuen Funktionen für Elektrofahrzeuge finden sich im Blogpost “New ways to power up your electric vehicle adventures with Google Maps”.