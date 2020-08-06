Google platziert Meet-Werbung in Zoom-Einladungen

Um den eigenen Videokonferenz-Dienst verstärkt unter die Leute zu bringen, hat Google offenbar einen nicht ganz so sauberen Trick angewandt. Gemäss dem Bericht schickt Google Einladungen zu Google-Meet mit, wenn Sie via Gmail eine Zoom-Gesprächs-Einladung verschicken. Die Mail-Absender wussten davon nichts.

Im Beispiel (s. Screenshot) wurde die Zoom-Einladung über den Windows-10-Mail-Client in einem Google-E-Mail-Konto verschickt. Nach Angaben von «MSPoweruser» wird die geänderte Einladung erst beim Empfänger sichtbar. Der Gastgeber rechnet also nicht damit, dass ein Teil der eingeladenen Teilnehmer dann in einem Google-Meet-Konferenzanruf landet. Natürlich sind Nutzer nicht erfreut. Und Google missbraucht hier klar seine Marktdominanz, wie «MSPoweruser» anmerkt.